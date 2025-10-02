"Real Yulgang Classic" พร้อมเปิด Open Beta 16 ตุลาคมนี้!

"Real Yulgang Classic" เกมมือถือ MMORPG สร้างจากเกมในตำนานอย่าง Yulgang Online (โยวกัง ยุทธภพครบสลึง) ฉบับลิขสิทธิ์แท้จาก Mgame พร้อมเปิดให้บริการ Open Beta อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ตุลาคมนี้
Real Yulgang Classic ในเวอร์ชั่นนี้ ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับ 5 อาชีพที่คุ้นเคย ทั้ง นักดาบ ทวน กระบี่ หมอ และธนู และที่พิเศษสุดคือ ผู้เล่นสามารถ สร้างตัวละครฮันกวางและฮารินได้ทันที พร้อมคุณสมบัติพื้นฐานมากกว่าตัวละครปกติถึง 30% นอกจากนั้นยัง ยกระดับกราฟิกให้สวยงามยิ่งขึ้น แสดงผลแบบ 60FPS และ เพิ่มสกิลใหม่ ให้ทุกอาชีพ เตรียมออกผจญภัยในบรรยากาศยุทธภพที่คุ้นเคยบนแพลตฟอร์มมือถือที่สะดวกสบาย เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมระบบและฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ปรับปรุงให้ทันสมัย แต่ยังคงความสนุกในแบบฉบับดั้งเดิม
เพื่อเป็นการต้อนรับเหล่าจอมยุทธ์เข้าสู่ยุทธภพ Real Yulgang Classic เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษ ดังนี้
• เข้าเล่นเกมรับเลย ชุดลูกเจี๊ยบสีแดง มีแรงเก็บเวล พร้อมไอเทมซัพพอร์ทอีกเพียบ พร้อมทองสูงสุด 1,000,0000 และสัตว์เลี้ยง สัตว์ขี่
• ร่วมชิงความเป็นหนึ่งกับ "ศึกใหญ่สะท้านยุทธภพ" กิจกรรมจัดอันดับท้าทายฝีมือเหล่าจอมยุทธ์ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://realygclassic.playpark.com/
"Real Yulgang Classic" จะเปิดให้บริการ Open Beta อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00 น. พร้อมกันทั้งระบบ iOS และ Android ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://realygclassic.playpark.com/ และแฟนเพจ Real Yulgang Classic
