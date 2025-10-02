xs
"Real Yulgang Classic" พร้อมเปิด Open Beta 16 ตุลาคมนี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



"Real Yulgang Classic" เกมมือถือ MMORPG สร้างจากเกมในตำนานอย่าง Yulgang Online (โยวกัง ยุทธภพครบสลึง) ฉบับลิขสิทธิ์แท้จาก Mgame พร้อมเปิดให้บริการ Open Beta อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ตุลาคมนี้


Real Yulgang Classic ในเวอร์ชั่นนี้ ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับ 5 อาชีพที่คุ้นเคย ทั้ง นักดาบ ทวน กระบี่ หมอ และธนู และที่พิเศษสุดคือ ผู้เล่นสามารถ สร้างตัวละครฮันกวางและฮารินได้ทันที พร้อมคุณสมบัติพื้นฐานมากกว่าตัวละครปกติถึง 30% นอกจากนั้นยัง ยกระดับกราฟิกให้สวยงามยิ่งขึ้น แสดงผลแบบ 60FPS และ เพิ่มสกิลใหม่ ให้ทุกอาชีพ เตรียมออกผจญภัยในบรรยากาศยุทธภพที่คุ้นเคยบนแพลตฟอร์มมือถือที่สะดวกสบาย เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมระบบและฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ปรับปรุงให้ทันสมัย แต่ยังคงความสนุกในแบบฉบับดั้งเดิม


เพื่อเป็นการต้อนรับเหล่าจอมยุทธ์เข้าสู่ยุทธภพ Real Yulgang Classic เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษ ดังนี้
• เข้าเล่นเกมรับเลย ชุดลูกเจี๊ยบสีแดง มีแรงเก็บเวล พร้อมไอเทมซัพพอร์ทอีกเพียบ พร้อมทองสูงสุด 1,000,0000 และสัตว์เลี้ยง สัตว์ขี่
• ร่วมชิงความเป็นหนึ่งกับ "ศึกใหญ่สะท้านยุทธภพ" กิจกรรมจัดอันดับท้าทายฝีมือเหล่าจอมยุทธ์ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://realygclassic.playpark.com/


"Real Yulgang Classic" จะเปิดให้บริการ Open Beta อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00 น. พร้อมกันทั้งระบบ iOS และ Android ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://realygclassic.playpark.com/ และแฟนเพจ Real Yulgang Classic








