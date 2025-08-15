ปฐมบทจ้าวยุทธภพ "Yulgang Classic" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

เหล่าจอมยุทธ์เตรียมตัวให้พร้อม "Yulgang Classic" ปฐมบทจ้าวยุทธภพ เกมมือถือแนว MMORPG ที่สร้างจากเกมในตำนานอย่าง Yulgang Online (โยวกัง ยุทธภพครบสลึง) ลิขสิทธิ์แท้จาก Mgame ประเทศเกาหลีใต้ เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้
เกม Yulgang Classic พัฒนาโดยคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกของเวอร์ชัน PC ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่คุ้นเคยอย่างหมอ นักดาบ นักธนู ทวน กระบี่ และที่พิเศษคือ Yulgang Classic สามารถสร้างตัวละครฮันกวางได้ทันที พร้อมคุณสมบัติพื้นฐานมากกว่าตัวละครปกติ 30% รวมถึงบรรยากาศยุทธภพที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยครั้งใหม่บนแพลตฟอร์มมือถือที่สะดวกสบายเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมระบบและฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ปรับปรุงให้ทันสมัย แต่ยังคงความสนุกในแบบฉบับดั้งเดิม
ไฮไลต์เด็ดที่ไม่ควรพลาด
• ลิขสิทธิ์แท้จาก Mgame: มั่นใจได้เลยว่านี่คือ Yulgang ที่แท้จริง ส่งตรงจากผู้พัฒนาต้นฉบับในเกาหลีใต้
• ระบบคลาสสิกที่คุ้นเคย: ทุกระบบที่ทำให้ Yulgang โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นสำนัก, สงคราม, ระบบ PvP และการทำเควสต์ จะถูกนำกลับมาให้เหล่าจอมยุทธ์ได้หวนคืนสู่ยุทธภพอีกครั้ง
• หน้าเลือกตัวละครสุดคลาสสิก: หวนรำลึกถึงบรรยากาศเก่า ๆ กับความคุ้นเคยที่อยู่ในความทรงจำของ Yulgang
• วิ่งฝุ่นตลบความสนุกครบสลึง: พบกับท่าวิ่งสุดคลาสสิก ฝุ่นตลบทั้งตอนวิ่งและตีมอนสเตอร์
• สนุกได้ทุกที่ทุกเวลาบนมือถือ: การควบคุมที่ง่ายและอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นบนมือถือโดยเฉพาะ
เหล่าจอมยุทธ์เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกศึกด้วย แพ็กเกจพรีออเดอร์สุดพิเศษ ซื้อ 1 ได้ถึง 2 โดยจะได้รับไอเทมโค้ด 2 ชุด คือ สำหรับใช้งานช่วง CBT และอีกชุดสำหรับใช้งานในช่วง OBT อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://yulgangclassic.playpark.com/th-th/package-pre-oder/
Yulgang Classic ปฐมบทจ้าวยุทธภพ เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ https://www.playpark.com/th-th/pre-register ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://yulgangclassic.com และแฟนเพจ Yulgang Classic
