PlayPark จัดงานโชว์เคส "MU New Dawn" พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

PlayPark จัดงานโชว์เคส "MU New Dawn" เกมมือถือ MMORPG ลิขสิทธิ์แท้จาก WEBZEN และ Kingnet ที่จะมามอบประสบการณ์สุดคลาสสิกให้เหล่าเกมเมอร์ได้หวนคืนสู่ตำนานอีกครั้ง โดยงานจัดขึ้นภายใต้ธีม "Call of the New Dawn" ณ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา
ระบบไฮไลท์ที่ยกระดับเพื่อผู้เล่นยุคใหม่
ภายในงานได้มีการเผยข้อมูลเชิงลึกของเกม โดยทีมเกม MU New Dawn ได้อธิบายพร้อมเผยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เหล่าแฟนเกมเตรียมพร้อมเข้าสู่สมรภูมิรบในวันเปิดให้บริการจริง ได้แก่:
• Holy Ring (ออร่าศักดิ์สิทธิ์): ระบบที่จะปลดล็อกเมื่อเข้าสู่คลาส 3 มีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ โจมตี (มอบเอฟเฟกต์เผาไหม้), ป้องกัน (มอบเอฟเฟกต์โล่ศักดิ์สิทธิ์), ฟื้นฟู (ฟื้นฟูพลังชีวิต), ควบคุม (โจมตีติดสถานะตาบอด) และ ดีบัฟ (เพิ่มดาเมจตนเองและลดดาเมจศัตรู) สามารถสวมใส่ได้สูงสุด 9 ชิ้น
• Holy Bone (วิญญาณกระดูกศักดิ์สิทธิ์): ปลดล็อกเมื่อเข้าสู่คลาส 4 ต้องสวมใส่ Soul และ Holy Soul ให้ครบทุกชิ้นเพื่อปลุกพลัง โดยมี Soul และ Holy Soul อย่างละ 6 ระดับ (Tier) และวิญญาณกระดูกศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏออกมามีทั้งหมด 7 รูปแบบ
• Holy Soul (วิญญาณศักดิ์สิทธิ์): ปลดล็อกเมื่อเข้าสู่คลาส 5 ต้องเสริมพลังให้แก่เทพดวงดาวทั้ง 7 และเมื่อเสริมพลังจนถึงขั้นสูงสุดจะสามารถติดตั้งอาวุธแห่งดวงดาวได้
• พลังแห่งอักขระโบราณ Rune: ปลดล็อกเมื่อเข้าสู่คลาส 6 แบ่งเป็น 3 ประเภท (แดง, ฟ้า, เขียว) แต่ละประเภทมี 9 ระดับ เมื่อติดตั้งรูนตามเงื่อนไขจะปลดล็อกสกิลติดตัวพิเศษให้ตัวละคร รวมทั้งหมด 10 สกิล
• พลังแห่งพรสวรรค์: ปลดล็อกเมื่อเข้าสู่คลาส 7 เพื่ออัปเกรดสกิลของตัวเอง โดยแบ่งเป็นพรสวรรค์ประจำอาชีพ และพรสวรรค์ทั่วไป (เพิ่มพลังพื้นฐาน)
• ปีกศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถวิวัฒนาการได้สูงสุดถึง 10 ระดับ และระบบสำคัญอื่น ๆ เช่น PvP, Guild Wars และ VIP Access ฟรีที่ผู้เล่นจะได้รับตั้งแต่เริ่มต้น
ภายในงานยังได้มีการเผย 2 แคมเปญสุดพิเศษที่เตรียมปล่อยในช่วงเปิดให้บริการ ได้แก่ การแข่งขัน MU New Dawn SEA Tournament ที่จะเฟ้นหาผู้กล้าที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการชิงแชมป์ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแคมเปญ LOOTBOX ล่ามอนสเตอร์ชิงรางวัลสุดพิเศษ โดยรางวัลมีทั้งไอเทมในเกม และรางวัลใหญ่อย่าง iPhone 17 Pro Max, iPad Air, Apple Watch Series 11, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 Console รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท
นอกจากนี้ยังได้เชิญแขกพิเศษอย่าง F Pongpitak และ GOD PED อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มาร่วมพูดคุยสร้างสีสัน และชวนผู้ร่วมงานเล่นกิจกรรมลุ้นรับรางวัลมากมาย ทั้งไอเทมในเกมพร้อมของรางวัลพิเศษจาก ROG พาร์ทเนอร์ผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น ROG Phone 9 FE, ASUS TUF Gaming H3 Wired Gaming Headset และ Gaming A1 Enclosure ไม่เพียงเท่านี้ในงานยังได้จัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษแจกรางวัลเพียบ เช่น บูธถ่ายภาพ AI แปลงโฉมเป็นตัวละครในเกม พร้อมรับสแตนดี้ตัวละครเกมสุดเท่ห์, กิจกรรมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Viu รับฟรี Code Viu Premium 1 ปี, รับฟรี Trial Code 1 ปี จาก RedFinger เพื่อทดลองใช้บริการคลาวด์โฟนสำหรับเล่นเกม พร้อมร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มจัดเต็มระดับพรีเมียม
เปิดให้บริการ 5 ประเทศ พร้อมกิจกรรมลุ้นรางวัลสุดพรีเมียม
MU New Dawn จะเปิดให้บริการพร้อมกัน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยผู้เล่นยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมาย ทั้ง iPhone, iPad, Apple Watch และ Gaming Gear นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Milestone Rewards ที่ผู้เล่นต้องร่วมมือกันลงทะเบียนให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด เพื่อปลดล็อกไอเทมสำหรับทุกคน ยิ่งลงทะเบียนมาก รางวัลยิ่งเพิ่มขึ้น
ประสบการณ์สุดคลาสสิกที่รอให้คุณมาสัมผัส
MU New Dawn พร้อมมอบประสบการณ์การต่อสู้ PvP และ Guild Wars แบบเรียลไทม์สุดเร้าใจ ให้ผู้เล่นได้ปลดปล่อยความสามารถและรวมพลังกับพันธมิตรเพื่อครองสนามรบ ผู้เล่นสามารถเลือก 5 คลาสตัวละครสุดคลาสสิก โดยแต่ละคลาสมีทักษะและสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีระบบ VIP Access ที่ผู้เล่นสามารถเพิ่มระดับ VIP ได้ฟรีเพียงทำภารกิจประจำวัน และระบบเสริมความแข็งแกร่งต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การผจญภัยในโลกแห่ง MU New Dawn สนุกและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น
"MU New Dawn" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ http://mu-newdawn.playpark.com สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook, YouTube และ Discord
