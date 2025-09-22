xs
xsm
sm
md
lg

PlayPark จัดงานโชว์เคส "MU New Dawn" พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



PlayPark จัดงานโชว์เคส "MU New Dawn" เกมมือถือ MMORPG ลิขสิทธิ์แท้จาก WEBZEN และ Kingnet ที่จะมามอบประสบการณ์สุดคลาสสิกให้เหล่าเกมเมอร์ได้หวนคืนสู่ตำนานอีกครั้ง โดยงานจัดขึ้นภายใต้ธีม "Call of the New Dawn" ณ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา


ระบบไฮไลท์ที่ยกระดับเพื่อผู้เล่นยุคใหม่
ภายในงานได้มีการเผยข้อมูลเชิงลึกของเกม โดยทีมเกม MU New Dawn ได้อธิบายพร้อมเผยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เหล่าแฟนเกมเตรียมพร้อมเข้าสู่สมรภูมิรบในวันเปิดให้บริการจริง ได้แก่:
• Holy Ring (ออร่าศักดิ์สิทธิ์): ระบบที่จะปลดล็อกเมื่อเข้าสู่คลาส 3 มีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ โจมตี (มอบเอฟเฟกต์เผาไหม้), ป้องกัน (มอบเอฟเฟกต์โล่ศักดิ์สิทธิ์), ฟื้นฟู (ฟื้นฟูพลังชีวิต), ควบคุม (โจมตีติดสถานะตาบอด) และ ดีบัฟ (เพิ่มดาเมจตนเองและลดดาเมจศัตรู) สามารถสวมใส่ได้สูงสุด 9 ชิ้น
• Holy Bone (วิญญาณกระดูกศักดิ์สิทธิ์): ปลดล็อกเมื่อเข้าสู่คลาส 4 ต้องสวมใส่ Soul และ Holy Soul ให้ครบทุกชิ้นเพื่อปลุกพลัง โดยมี Soul และ Holy Soul อย่างละ 6 ระดับ (Tier) และวิญญาณกระดูกศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏออกมามีทั้งหมด 7 รูปแบบ
• Holy Soul (วิญญาณศักดิ์สิทธิ์): ปลดล็อกเมื่อเข้าสู่คลาส 5 ต้องเสริมพลังให้แก่เทพดวงดาวทั้ง 7 และเมื่อเสริมพลังจนถึงขั้นสูงสุดจะสามารถติดตั้งอาวุธแห่งดวงดาวได้
• พลังแห่งอักขระโบราณ Rune: ปลดล็อกเมื่อเข้าสู่คลาส 6 แบ่งเป็น 3 ประเภท (แดง, ฟ้า, เขียว) แต่ละประเภทมี 9 ระดับ เมื่อติดตั้งรูนตามเงื่อนไขจะปลดล็อกสกิลติดตัวพิเศษให้ตัวละคร รวมทั้งหมด 10 สกิล
• พลังแห่งพรสวรรค์: ปลดล็อกเมื่อเข้าสู่คลาส 7 เพื่ออัปเกรดสกิลของตัวเอง โดยแบ่งเป็นพรสวรรค์ประจำอาชีพ และพรสวรรค์ทั่วไป (เพิ่มพลังพื้นฐาน)
• ปีกศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถวิวัฒนาการได้สูงสุดถึง 10 ระดับ และระบบสำคัญอื่น ๆ เช่น PvP, Guild Wars และ VIP Access ฟรีที่ผู้เล่นจะได้รับตั้งแต่เริ่มต้น


ภายในงานยังได้มีการเผย 2 แคมเปญสุดพิเศษที่เตรียมปล่อยในช่วงเปิดให้บริการ ได้แก่ การแข่งขัน MU New Dawn SEA Tournament ที่จะเฟ้นหาผู้กล้าที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการชิงแชมป์ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแคมเปญ LOOTBOX ล่ามอนสเตอร์ชิงรางวัลสุดพิเศษ โดยรางวัลมีทั้งไอเทมในเกม และรางวัลใหญ่อย่าง iPhone 17 Pro Max, iPad Air, Apple Watch Series 11, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 Console รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท


นอกจากนี้ยังได้เชิญแขกพิเศษอย่าง F Pongpitak และ GOD PED อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มาร่วมพูดคุยสร้างสีสัน และชวนผู้ร่วมงานเล่นกิจกรรมลุ้นรับรางวัลมากมาย ทั้งไอเทมในเกมพร้อมของรางวัลพิเศษจาก ROG พาร์ทเนอร์ผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น ROG Phone 9 FE, ASUS TUF Gaming H3 Wired Gaming Headset และ Gaming A1 Enclosure ไม่เพียงเท่านี้ในงานยังได้จัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษแจกรางวัลเพียบ เช่น บูธถ่ายภาพ AI แปลงโฉมเป็นตัวละครในเกม พร้อมรับสแตนดี้ตัวละครเกมสุดเท่ห์, กิจกรรมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Viu รับฟรี Code Viu Premium 1 ปี, รับฟรี Trial Code 1 ปี จาก RedFinger เพื่อทดลองใช้บริการคลาวด์โฟนสำหรับเล่นเกม พร้อมร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มจัดเต็มระดับพรีเมียม


เปิดให้บริการ 5 ประเทศ พร้อมกิจกรรมลุ้นรางวัลสุดพรีเมียม
MU New Dawn จะเปิดให้บริการพร้อมกัน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยผู้เล่นยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมาย ทั้ง iPhone, iPad, Apple Watch และ Gaming Gear นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Milestone Rewards ที่ผู้เล่นต้องร่วมมือกันลงทะเบียนให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด เพื่อปลดล็อกไอเทมสำหรับทุกคน ยิ่งลงทะเบียนมาก รางวัลยิ่งเพิ่มขึ้น


ประสบการณ์สุดคลาสสิกที่รอให้คุณมาสัมผัส
MU New Dawn พร้อมมอบประสบการณ์การต่อสู้ PvP และ Guild Wars แบบเรียลไทม์สุดเร้าใจ ให้ผู้เล่นได้ปลดปล่อยความสามารถและรวมพลังกับพันธมิตรเพื่อครองสนามรบ ผู้เล่นสามารถเลือก 5 คลาสตัวละครสุดคลาสสิก โดยแต่ละคลาสมีทักษะและสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีระบบ VIP Access ที่ผู้เล่นสามารถเพิ่มระดับ VIP ได้ฟรีเพียงทำภารกิจประจำวัน และระบบเสริมความแข็งแกร่งต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การผจญภัยในโลกแห่ง MU New Dawn สนุกและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น

"MU New Dawn" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ http://mu-newdawn.playpark.com สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook, YouTube และ Discord

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

PlayPark จัดงานโชว์เคส "MU New Dawn" พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!
PlayPark จัดงานโชว์เคส "MU New Dawn" พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!
PlayPark จัดงานโชว์เคส "MU New Dawn" พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!
PlayPark จัดงานโชว์เคส "MU New Dawn" พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!
PlayPark จัดงานโชว์เคส "MU New Dawn" พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!
กำลังโหลดความคิดเห็น