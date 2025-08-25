ตำนาน MMO คลาสสิก "MU New Dawn" เปิดทดสอบ CBT แล้ววันนี้!

PlayPark ประกาศความพร้อม "MU New Dawn" เกมมือถือ MMORPG ดัดแปลงจากเกมออนไลน์ในตำนาน เปิดทดสอบช่วง Closed Beta (CBT) แล้ววันนี้ - 29 สิงหาคม 2568 ทั้ง Android และ iOS
"MU New Dawn" นำพาผู้เล่นหวนคืนสู่ปฐมบทแห่งความมันส์สุดคลาสสิก ร่วมย้อนวันวานไปกับ 5 อาชีพในตำนานที่แฟน MU รู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น Dark Knight, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator และ Summoner พร้อมปลุกความทรงจำอันยิ่งใหญ่ และกำหนดโชคชะตาของตนเองในโลกแฟนตาซีแห่งนี้อีกครั้ง ผ่านประสบการณ์การเล่นและการต่อสู้ PvP สุดเร้าใจ, สงครามกิลด์, VIP Access เพียงพิชิตภารกิจรายวันก็สามารถเพิ่มระดับ VIP ได้ฟรี
พิเศษ! เหล่านักรบที่ร่วมทดสอบ CBT นอกจากจะได้หวนคืนสู่ความมันส์แบบคลาสสิกแท้ที่ถูกต้องแล้ว MU New Dawn ได้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก เพียงแค่เล่นเกมถึงเลเวล 50 รับไอเทมฟรีไปมันส์ต่อในช่วง OBT รวมถึงโปรโมชั่นสุดคุ้มเอาใจสายเปย์ เพราะจะได้รับคืน 100% สำหรับช้อปปิ้งต่อในช่วง OBT พร้อมรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมตามยอดสะสมการเติมเงินอีกด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://mu-newdawn.playpark.com/th-th/cbt-event
MU New Dawn เปิดทดสอบ CBT แล้ววันนี้ - 29 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้ระบบ Android ดาวน์โหลดเกมผ่าน Google Play ส่วนผู้ใช้ระบบ iOS ดาวน์โหลดเกมผ่านแอป TestFlight ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ http://mu-newdawn.playpark.com และแฟนเพจ MU New Dawn by PlayPark
