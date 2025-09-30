Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.3 "ความทรงจำของฝันวันเก่า" อัปเดต 15 ต.ค.นี้

HoYoverse เปิดตัว "Zenless Zone Zero" เวอร์ชัน 2.3 "ความทรงจำของฝันวันเก่า" ร่วมผจญภัยกับ Spook Shack และออกสำรวจเรื่องลี้ลับที่กึกก้องอยู่ภายใน Hollow มาพร้อมกับเกมเพลย์ใหม่ คอสตูมตัวละคร และรางวัลอีกมากมาย เตรียมอัปเดตในวันที่ 15 ตุลาคมนี้
พื้นที่ใหม่ "Timesworn Hills" มีชื่อเสียงในด้านแหล่งแร่ Lumite Ore อันอุดมสมบูรณ์ ที่นี่มีสถานีวิจัยร้างและซากสนามทดลองซ่อนอยู่มากมาย และนั่นก็เป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวอันน่าสยองขวัญต่างๆ อาทิ คนงานเหมืองที่หายตัวไปใน Miasma, เสียงกระดิ่งที่ดังก้องกังวานใน Hollow, สิ่งมีชีวิตที่สามารถอ่านใจมนุษย์ และนักสะกดจิตที่สามารถชักนำผู้คนเข้าสู่ห้วงฝันได้ ที่นี่จึงอบอวลไปด้วยเรื่องเล่าสยองขวัญต่างๆ โดยเหตุการณ์การหายตัวไปของคนงานเหมือง และพนักงานของ Porcelumex จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่นี้ Proxy จะต้องเข้าไปยังส่วนลึกของ Hollow และเปิดเผยความจริงอันน่าหวั่นใจนี้ให้ได้
สมาชิกใหม่จาก Spook Shack นอกจากจะเชี่ยวชาญด้านการเสาะหาเรื่องลี้ลับแล้ว ก็ยังมีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งอีกด้วย ในฐานะผู้คลั่งไคล้ใน Ethereal, "Lucia" Agent แรงก์ S สายซัปพอร์ตธาตุอีเทอร์ จึงสามารถจำลองร่างของ Ethereal ขึ้นมาได้ในการต่อสู้ การสะสม Dream Point จะทำให้ Lucia สามารถเข้าสู่สถานะ Dream และเปิดใช้ Ether Veil: Wellspring ได้ ซึ่งนอกจากจะเพิ่ม Max HP ให้กับทั้งทีมแล้ว ก็ยังสามารถเพิ่มการสร้างความเสียหายของทั้งทีมได้ ด้วยการเพิ่ม Sheer Force หรือการใช้ Aftershock
"Yidhari" Agent แรงก์ S สายตัดสะบั้นธาตุน้ำแข็ง มีรูปแบบการต่อสู้ที่ทั้งเสี่ยงและยืดหยุ่น เธอสามารถเพิ่ม Sheer Force ให้กับตัวเองได้ โดยอิงจาก Max HP ของตัวเอง อีกทั้งความเสียหายธาตุน้ำแข็งทั้งหมดที่เกิดจากท่าของเธอ จะคิดเป็น Sheer DMG ทั้งหมด ซึ่งสามารถมองข้าม DEF ของศัตรูได้ ยิ่งเปอร์เซ็นต์ HP ของเธอต่ำเท่าไหร่ ก็จะยิ่งสร้างความเสียหายได้สูงขึ้นเท่านั้น การรักษาสมดุลระหว่างการใช้ HP และการฟื้นฟู HP จึงเป็นกุญแจสำคัญ
ในขณะเดียวกัน "Komano Manato" Agent แรงก์ A สายตัดสะบั้นธาตุไฟ ก็จะมาร่วมต่อสู้ด้วยเช่นกัน โดยการโจมตีของเขาจะเป็นการเพิ่ม Sheer Force โดยอิงจาก Max HP นอกจากนี้ Agent แรงก์ S อย่าง Vivian (ธาตุผิดปกติ - อีเทอร์) และ Ju Fufu (สตั๊น - ธาตุไฟ) ก็จะกลับมารีรันในเวอร์ชันนี้ด้วยเช่นกัน
Zenless Zone Zero มุ่งมั่นนำเสนอเนื้อหาอันหลากหลาย และมอบประสบการณ์การต่อสู้ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง โดยในเวอร์ชัน 2.3 นี้ Soldier 0 - Anby จะได้รับการปรับเปลี่ยนกลไกการทำดาเมจ และยกระดับประสบการณ์การต่อสู้ ผ่านการปลดล็อกศักยภาพ ซึ่งจะทำให้ศักยภาพการต่อสู้ของ Soldier 0 - Anby เพิ่มสูงขึ้นไปอีกขั้น เกมเพลย์ใหม่อย่าง "การจำลองจุดวิกฤต" นั้น ผู้เล่นจะได้ท้าทายกับการต่อสู้และการวางแผนกลยุทธ์ โดย Proxy จำเป็นต้องฝึกฝนทีมหลายทีม เพื่อรับมือกับสถานการณ์การต่อสู้ที่ซับซ้อน กิจกรรม "ยามที่ความฝันยังไม่สิ้นสุด" จะเป็นการนำเสนอเกมเพลย์ในรูปแบบของเทิร์นเบส Proxy จะได้ควบคุมมอนสเตอร์หลากหลายเผ่าพันธุ์ และใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการต่อสู้ โดยเมื่อสำเร็จกิจกรรม จะได้รับฟรี Agent "Komano Manato" และนอกจากนี้ กิจกรรมถ่ายรูปการต่อสู้สุดโปรดอย่าง "แชะ! การบุกครั้งใหญ่สุดเจิดจรัส" ก็จะกลับมาให้เล่นอีกครั้งพร้อมกับการอัปเกรด โดยมุมกล้องจะมีความอิสระมากขึ้น มีฟิลเตอร์และกรอบรูปมากมาย พร้อมกับประสบการณ์ที่หลากหลายยิ่งกว่าเดิม
เรื่องราวของ New Eridu ยังคงดำเนินต่อไป Zenless Zone Zero ได้เปิดเผยมุมหนึ่งของเส้นทางในอนาคต ให้ผู้เล่นได้เห็นกันไปแล้ว โดย Banyue, Dialyn, Zhao และ Ye Shunguang จะได้มาร่วมการเดินทางในฐานะ Agent ในอนาคตอันใกล้นี้ และเพื่อเป็นการขอบคุณเหล่า Agent ที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางการผจญภัยที่กำลังจะมาถึง ในระหว่างเวอร์ชัน 2.3 นี้ นอกจาก Proxy จะได้รับ Encrypted Master Tape 10 ชิ้น และ Boopon 10 ชิ้นแล้ว ก็จะได้รับ Polychrome ×600 เพิ่มเติมด้วย
Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.3 "ความทรงจำของฝันวันเก่า" จะเปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 Pro, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS และ Android ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://zenless.hoyoverse.com/ หรือติดตามบัญชี X: @ZZZ_TH
