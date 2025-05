"Zenless Zone Zero" เวอร์ชัน 2.0 มุ่งสู่คาบสมุทร Waifei อัปเดต 6 มิ.ย.นี้

หลังจากจัดการกับวิกฤต Sacrifice ได้สำเร็จ ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นในคาบสมุทร Waifei ซึ่งอยู่ห่างไกลจากใจกลาง New Eridu แต่กลับเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ภายใต้การชี้นำของ Yixuan เจ้าสำนัก Yunkui Summit จะทำให้ Proxy ได้ไขความลับที่ซ่อนอยู่ของ Phaethon และเรียนรู้การควบคุมพลังอีเทอร์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การสำรวจ Hollow ในรูปแบบใหม่ เมืองหลักของพื้นที่นี้คือ Failume Heights ตั้งอยู่ใกล้กับ Lemnian Hollow ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการผลิตทรัพยากรสำคัญอย่าง "Porcelume" ที่นี่ยังมีร้านรวงต่างcๆ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และรอให้ Proxy ไปสำรวจเสน่ห์ของดินแดนนี้อยู่ เช่น โรงน้ำชา โรงรับจำนำ และร้านขนมหวาน ในขณะเดียวกัน Proxy จะได้บริหาร Suibian Temple ของตนเอง ด้วยการส่ง Bangboo ไปออกสำรวจ ทำคำขอ และเก็บรวบรวมทรัพยากรใน Hollow เพื่อนำมาอัปเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ใน Suibian Temple และรับรางวัลมากมายLemnian Hollow เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากร แต่แฝงไปด้วยอันตราย เนื่องจากมี Miasma อันตรายแพร่กระจายอยู่ทั่วทั้ง Hollow ทำให้ศัตรูที่แข็งแกร่งเข้าสู่สถานะ "Miasmic Realm" ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง พร้อมกับได้รับโล่ป้องกันและการเสริมพลัง เพื่อรับมือกับภัยคุกคามนี้ ตัวละครที่ทรงพลังมากมายจึงเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สามารถมองข้าม DEF ของศัตรูได้ ความเสียหายของเธอจะขึ้นอยู่กับ Sheer Force ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตาม ATK และ Max HP ของเธอ นอกจากนี้ เธอยังใช้ Adrenaline ซึ่งต่างจากพลังงานของ Agent ทั่วไป และใช้สกิลอัลติเมทได้ 2 รูปแบบ ทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งระดับ Void Hunter และคนที่จะมาปรากฏตัวพร้อมกันกับเธอก็คือซึ่งตัวเธอและอาวุธที่ทรงพลังอย่าง "Hu Wei" จะสามารถสะสมแต้ม Might และ Momentum เพื่อสร้างความเสียหายกายภาพและความเสียหายธาตุไฟได้ อีกทั้งสกิลต่อเนื่องของเธอยังสามารถมอบเอฟเฟกต์ Tiger's Roar ให้กับทั้งทีม ซึ่งจะทำให้ทั้งทีมมี CRIT DMG รวมถึงความเสียหายของสกิลต่อเนื่องและสกิลอัลติเมทเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกจับตามองคือผู้พิสูจน์ให้เห็นว่าแพนด้าที่เก่งงานครัว ก็สามารถเป็นนักสู้ตัวฉกาจได้เช่นกัน และแน่นอนว่าย่อมขาดน้อง "Belion" Bangboo แรงก์ S จาก Yunkui Summit ไปไม่ได้ นอกจากตัวละครใหม่แล้ว Astra Yao ตัวละครแรงก์ S ธาตุอีเทอร์สายซัปพอร์ต และ Caesar ตัวละครแรงก์ S กายภาพสายป้องกัน ก็จะกลับมารีรันในตู้กาชาเวอร์ชัน 2.0 ด้วยเช่นกันนอกจากการอัปเดตเนื้อเรื่องและตัวละครแล้ว Hollow Zero: ดินแดนที่สาบสูญก็จะมีการอัปเดตด้วยเช่นกัน โดยจะเปิดคำขอใหม่ และรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ให้กับ Agent หลายคน เพื่อให้กลยุทธ์การต่อสู้มีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ในเวอร์ชัน 2.0 นี้ Proxy สามารถไปที่โรงหนังใน Lumina Square เพื่อชมภาพยนตร์ร่วมกับตัวละครต่าง ๆ ในกิจกรรมและสำเร็จเควสต์เพื่อรับรางวัลมากมาย รวมถึง W-Engine แรงก์ A "Reel Projector" ส่วนกิจกรรมนั้น ผู้เล่นจะสามารถควบคุม Mecha เข้าไปใน Hollow เพื่อสำเร็จความท้าทายต่าง ๆ และปลดล็อกรางวัลมากมายได้อีกด้วยเพื่อรองรับการขยายตัวของ New Eridu และพื้นที่ Hollow ดังนั้นเวอร์ชัน 2.0 จึงจะมาพร้อมกับแผนที่ 3D ใหม่ และฟังก์ชันนำทางที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสำรวจของผู้เล่น ด้วยเครื่องจับสัญญาณรอยแยกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ทำให้ผู้เล่นสามารถฟื้นฟูพลังกาย ชุบชีวิต เทเลพอร์ต และเติมพลังในการต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เล่นใหม่ยังสามารถปลดล็อกและเปลี่ยนไปยังเนื้อเรื่องหลักเวอร์ชัน 2.0 ได้ทันที หลังจากสำเร็จเนื้อเรื่องหลักบทที่ 2 - บทสลับฉากนอกเหนือจากเนื้อหาเกมและการปรับปรุงแล้ว เวอร์ชัน 2.0 จะมาพร้อมกับของรางวัลฉลองครบรอบปีสุดพิเศษ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่ให้การสนับสนุนเสมอมา หลังจากอัปเดตเวอร์ชัน Proxy จะได้รับฟรี Agent แรงก์ S 1 คน และ W-Engine แรงก์ S 1 ชิ้นจาก Stable Channel พร้อมได้รับ Polychrome ×1,600 รวมถึงรูปโปรไฟล์และฉายาลิมิเต็ดฉลองครบรอบปี นอกจากนี้ หลังจากสำเร็จการท้าท้ายและเควสต์กิจกรรมที่กำหนด ผู้เล่นยังจะได้รับรางวัลมากมาย อาทิ Encrypted Master Tape ×20, Boopon ×10 และคอสตูมใหม่สำหรับตัวละครหลักอีกด้วยนอกเหนือจากแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PC, iOS และ Android แล้ว Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.0 ยังจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบน Xbox Series X|S และ Xbox Cloud Gaming ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป โดยแพ็กพรีออเดอร์พิเศษสำหรับ Xbox ได้วางจำหน่ายแล้วที่ Xbox Store สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://zenless.hoyoverse.com/ หรือติดตามบัญชี X: @ZZZ_TH