"Death Stranding Mosquito" อนิเมะจากเกมดัง แต่ตัวเอกมิใช่ 'แซม'

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นในจักรวาลเกมเดลิวอรี่ขนส่งสิ่งของ ที่แค่ปล่อยตัวอย่างแรกก็บู๊ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเหมือนโกรธใครมา!
ล่าสุดทาง Kojima Productions ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Death Stranding Moqusito (ชื่อชั่วคราวระหว่างการสร้าง) โปรเจกต์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สร้างดัดแปลงมาจากแฟรนไชส์เกมดังในชื่อเดียวกัน ควบคุมการผลิตโดยทีมงานแอนิเมชั่นสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง ABC ANIMATION STUDIO
"ฮิเดโอะ โคจิมะ" ผู้ให้กำเนิดเกม Death Stranding จะดำรงตำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ร่วมด้วยตัวผู้กำกับอย่างคุณ "Hiroshi Miyamoto" และผู้เขียนบท "Aaron Guzikowski"
สำหรับข้อมูลเบื้องต้นรู้เพียงแค่ว่า มันจะบอกเล่าเรื่องราวออริจินอลของตัวละครเอกผิวสีหน้าใหม่ ที่ดูแตกต่างไปจากตัวละครหลัก Sam Porter Bridges ในเวอร์ชันเกมต้นฉบับ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนั้นคงต้องติดตามข่าวกันต่อไป
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
