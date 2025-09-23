ทีเซอร์แรก! "OD" เกมหลอนระทึกของเฮีย 'โคจิมะ'

พักเบรกจากงานส่งของแล้วเตรียมไปกรีดร้อง ในผลงานเกมสยองขวัญ Unreal Engine 5 จากบิดาผู้สร้างเมตัลเกียร์
ค่ายตัวแทนจัดจำหน่าย Xbox Game Studios จับมือสตูดิโอ Kojima Productions ประกาศปล่อยตัวอย่างทีเซอร์ใหม่สำหรับ OD เกมสยองขวัญสั่นประสาทที่ทาง "ฮิเดโอะ โคจิมะ" กำลังซุ่มพัฒนาร่วมกับทาง ไมโครซอฟต์
ในคลิปวิดีโอความยาว 3 นาทีที่ใช้ชื่อว่า "Knock" มันเริ่มต้นขึ้นด้วยการบอกเล่าถึงโศกนาฏกรรม คำสาปร้าย และพิธีกรรมบางอย่างที่ยังถูกปิดเป็นความลับ แล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่หญิงสาวรายหนึ่งผู้เปิดประตูเดินเข้าไปในห้องบรรยากาศอึมครึมมืดสลัวในวันฝนตก โดยระหว่างที่เธอกำลังจุดไฟก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น แต่เธอกลับไม่สนใจยังคงจุดเทียนต่อไป จนกระทั่งมีใครหรืออะไรเปิดประตูแล้วพุ่งเข้ามาหาเธอจากทางด้านหลัง ทำเอาเสียววาบไปตามๆกัน
แน่นอนว่าทีเซอร์ดังกล่าว มุ่งหวังตั้งใจโชว์ศักยภาพของ Unreal Engine 5 เอนจิ้นทรงพลังชื่อดังที่จำลองรังสรรค์สภาพแวดล้อม วัตถุสิ่งของ และแสงเงาที่ตกกระทบภายในห้องพักให้ออกมาดูสมจริงราวกับภาพถ่าย รวมไปถึงการแสดงออกทางสีหน้าอารมณ์ของตัวละครเอกที่ถูกถ่ายทอดโดย "โซเฟีย ลิลลิส" (Sophia Lillis) ดาราสาวชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง It และ It: Chapter Two ซึ่งนอกจากตัวเธอแล้วยังมีดาราท่านอื่นๆที่จะมาร่วมปรากฏโฉมกายภายในเกม อาทิ นักแสดงรุ่นเก๋า "อูโด เคียร์" (Udo Kier) และดารานางแบบสาว "ฮันเตอร์ เชเฟอร์" (Hunter Schafer)
ส่วนกำหนดวันวางจำหน่ายและแพลตฟอร์มที่ตัวเกมจะพัฒนาลงนั้น ณ ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยออกมา แต่มั่นใจได้ว่าทาง ไมโครซอฟต์ เขาคงไม่หวงทำเป็นเกมเอ็กคลูซีฟแบบ โซนี่
