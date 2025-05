ซื้อเกม "Death Stranding 2" ลุ้นเจอ "ฮิเดโอะ โคจิมะ" ถึงไต้หวัน!

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2025 เวลา 22:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) ประกาศผลวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลาประมาณ 19:00 น. (เวลาประเทศไทย) ที่แฟนเพจ PlayStation Asia

"Death Stranding World Strand Tour 2" จัดขึ้นเพื่อฉลองการเปิดตัวเกม Death Stranding 2: On the Beach อย่างเป็นทางการ และเป็นโอกาสพิเศษที่แฟน ๆ เกม Death Stranding ในสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จะได้พบกับตำนานผู้อยู่เบื้องหลังเกมที่พวกเขารักอย่าง "ฮิเดโอะ โคจิมะ" ผู้กำกับเกม และ "โยจิ ชินคาวะ" ผู้กำกับศิลป์ ซึ่งจะมาแบ่งปันความหลงใหลและความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับสร้างเกมภาคใหม่ล่าสุดบน PlayStation 51.สั่งซื้อแผ่นเกม Death Stranding 2: On the Beach (Standard Edition หรือ Collector’s Edition) ล่วงหน้า2.อัปโหลดใบเสร็จการสั่งซื้อ ผ่าน ลิงค์ ลงทะเบียน3.ตอบคำถามในแบบฟอร์ม พร้อมกรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับและส่งแบบฟอร์มผู้ที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วนและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไทเป พร้อมโรงแรมที่พัก 2 คืน และสิทธิ์เข้าร่วมงาน Death Stranding World Strand Tour 2 TAIPEIDeath Stranding 2: On the Beach จะวางจำหน่ายบนคอนโซล PlayStation 5 ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://blog.playstation.com/