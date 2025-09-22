เผยตัวอย่างแรก "ชินจังเดอะมูฟวี่ แดนเซอร์แห่งคาซึคาเบะ" พร้อมฉาย 23 ต.ค.นี้

ADK Emotions Bangkok และ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ส่งตรงความมันส์ใน “Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers” หรือชื่อไทย “เครยอนชินจัง เดอะมูฟวี่: ร้อนแรงแซ่บเว่อร์! แดนเซอร์แห่งคาซึคาเบะ” ภาพยนตร์ลำดับที่ 33 ของชินจัง เผยตัวอย่างพากย์ไทย พร้อมความเผ็ดจัดจ้านจนแฟน ๆ ต้องตบเท้าไปแดนซ์กันในโรงภาพยนตร์ วันที่ 23 ตุลาคมนี้
ชินจังเดอะมูฟวี่ภาคนี้เขียนบทโดย Kimiko Ueno, Yoshito Usui และกำกับโดย Masakazu Hashimoto ผู้กำกับมากฝีมือที่เคยฝากผลงานให้แฟน ๆ ได้จดจำมาแล้วหลายครั้ง ครั้งนี้เขาหยิบยกชินจังและแก๊งเพื่อนซี้แห่งคาซึคาเบะมาเล่าเรื่องการผจญภัยสุดป่วนที่พาไปไกลถึงประเทศอินเดีย เมื่อครอบครัวโนฮาระและผองเพื่อนกองกำลังป้องกันคาซึคาเบะได้รับรางวัลทริปท่องเที่ยวต่างแดนสุดพิเศษ แต่แทนที่จะได้พักผ่อนอย่างสบาย ๆ ดันต้องไปเจอกับเรื่องราวเหนือความคาดหมาย เมื่อชินจังกับโบจังเผลอไปเจอร้านขายของชำประหลาดและได้กระเป๋าเป้ต้องคำสาปติดมือกลับมา งานนี้จากทริปพักร้อนกลายเป็นมหากาพย์การผจญภัยที่เต็มไปด้วยความโกลาหลและเสียงหัวเราะชนิดนั่งไม่ติดเก้าอี้
เสน่ห์ของหนังภาคนี้ไม่ได้อยู่แค่ความฮาในแบบฉบับของชินจังเท่านั้น แต่ยังยกเอาบรรยากาศแปลกใหม่ของแดนภารตะมาใส่ในเรื่องได้อย่างมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะเป็นฉากการเต้นสุดอลังท่ามกลางบรรยากาศสีสันแบบอินเดีย ดนตรีเร้าใจที่ทำให้หัวใจเต้นตามจังหวะ หรือซีนตลกจัดเต็มที่เอาใจทั้งแฟนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ความลงตัวระหว่างความป่วน ความแซ่บ และความอบอุ่นแบบครอบครัว คือสูตรลับที่ทำให้ "เครยอนชินจัง เดอะมูฟวี่: ร้อนแรงแซ่บเว่อร์! แดนเซอร์แห่งคาซึคาเบะ" กลายเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่คนที่โตมากับชินจังจนถึงน้อง ๆ ที่เพิ่งรู้จักแก๊งเด็กสุดกวนกลุ่มนี้เป็นครั้งแรก
นี่คือการกลับมาที่แฟน ๆ ชินจังไม่ควรพลาด เพราะนอกจากเสียงหัวเราะที่การันตีแน่นอน ยังมีฉากแอ็กชันคอมเมดี้แบบครบรสและการเล่าเรื่องที่อบอุ่นหัวใจจนอยากชวนทั้งครอบครัวไปดูด้วยกันบนจอใหญ่ ภาพยนตร์เรื่องนี้คืออีกหนึ่งประสบการณ์ที่พิสูจน์ว่าชินจังยังคงครองตำแหน่งไอคอนแห่งความสนุกที่เชื่อมต่อคนดูทุกเจเนอเรชันได้อย่างเหนียวแน่น
"เครยอนชินจัง เดอะมูฟวี่: ร้อนแรงแซ่บเว่อร์! แดนเซอร์แห่งคาซึคาเบะ" เตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 23 ตุลาคมนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง Facebook, Youtube, Instagram, X, Tiktok
