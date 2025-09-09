“เปรี้ยวปาก Festival 2025 : เทศกาลร้านอร่อยมหาเฮง” จัดเต็มร้านเด็ด กิจกรรมเสริมเฮง และโชว์จากศิลปินดัง

รายการ “เปรี้ยวปาก” รายการวาไรตี้กิน-เที่ยว ออกอากาศทางช่อง 3HD (ช่อง 33) ดำเนินรายการโดยคู่ซี้สายกิน “จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ” และ “เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” โดยบริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จำกัด จัดงานยิ่งใหญ่ “เปรี้ยวปาก Festival 2025 : เทศกาลร้านอร่อยมหาเฮง” By ธนาคารออมสิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และฉลองครบรอบ 22 ปีของรายการ ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2568 ณ ลาน M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ในงานขนทัพร้านสตรีทฟู้ดเจ้าดัง ร้านอร่อยทั่วไทย ร้านดาราและอินฟลูเอนเซอร์ กิจกรรมเวทีสุดสนุก บูทดูดวงเสริมความเฮง และโชว์จากศิลปินฮอต ตลอด 4 วันเต็ม
ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จำกัด กล่าวว่า ตลอด 22 ปี ที่ผ่านมา รายการเปรี้ยวปาก เติบโตมาพร้อมกับผู้ชม เราไม่ได้เป็นเพียงรายการวาไรตี้กิน-เที่ยว แต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่พาไปค้นหารสชาติและประสบการณ์ใหม่ๆ เสมอ ปีนี้เราจึงตั้งใจจัด ‘เปรี้ยวปาก Festival 2025’ ภายใต้ธีม ‘เทศกาลร้านอร่อยมหาเฮง’ ให้เป็นงานที่รวมทั้งความอร่อย ความสนุก และความเฮงไว้ครบในที่เดียว เพื่อตอบแทนทุกกำลังใจจากแฟนรายการที่คอยสนับสนุนเราอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ภายในงานนอกจากเมนูเด็ดจากร้านสตรีทฟู้ดเจ้าดัง เมนูไวรัลใน TikTok ร้านของดารา อินฟลูเอนเซอร์และเมนูครีเอทีฟสุดพิเศษแล้ว ยังมีกิจกรรมดูดวงเสริมเฮง กิจกรรมเวทีสุดสนุก และโชว์จากศิลปินดัง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ทุกคนสัมผัสถึงความผูกพัน ความสุข และความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของเปรี้ยวปาก พร้อมความสนุกและพลังเฮงที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้แฟนรายการอย่างต่อเนื่องทุกปี
ไฮไลต์ร้านอร่อยที่ไม่ควรพลาด!
• ร้านสตรีทฟู้ดเจ้าดัง: อาทิ ขาหมูบ้านไร่ by สมชายโคโค่, ขนมเบื้องเมืองนนท์, ไอติมโฮมเมดปากช่อง, เฮียแตนราชาหมูกรอบ, อาม่าราดหน้าเส้นกรอบ, น้องพรีมน้ำยาปู, ณัฐชาบ้าบิ่น, เตี๋ยวตุ๋นบ้านสวน, เมญ่าจ๊อปู, เพลินทะเลปัตตานี, ฟู่เเตงโม, เครปไส้พูน และร้านอร่อยเด็ดอีกมากมาย
• ร้านดาราและอินฟลูเอนเซอร์ : อาทิ Atomic Blondies ของชาย-ชาตโยดม และวิกกี้ สุนิสา กับคุกกี้ โฮมเมดสูตรลับ หวานละมุน กรอบนอกนุ่มใน ชื่นใจ by Joy ของจอย-รินลณี เปิดตัวเมนูใหม่ “เมล่อนน้ำผึ้งขิง” สดชื่น อร่อยดีต่อสุขภาพ ลูกชิ้นนายปิง ของปิงลี่ เฟมัส ลูกชิ้นหมูแท้เด้งสู้ฟัน น้ำจิ้มรสจัดจ้าน แตงโมแซ่บเว่อร์ จัดเต็มสารพัดตำ ยำแซ่บ ไก่ย่างสูตรเด็ด ที่ ผอ.แตงโม ลงมามือคอนเฟิร์มเองทุกจาน
กิจกรรมเวทีและโชว์ศิลปิน
• พบ 3 สาวจากซีรีส์ “Roller Coaster : รักขบวนนี้หัวใจเกือบวาย” : เนโกะ, พันดาว, เชลลี่ วันที่ 11 ก.ย. 2568 เวลา 16.00 น.
• พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ พร้อม 3 พิธีกร เต๋อ-ฉันทวิชช์, จอย-รินลณี, อร-พัทธ์ธีรา และนักแสดงสุดฮอต พีค กองทัพ และ ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ วันที่ 12 ก.ย. 2568 เวลา 17.00 น.
• โชว์พิเศษจาก สมิธ ภาสวิชญ์ วันที่ 13 ก.ย. 2568 เวลา 15.00 น.
• มินิคอนเสิร์ตคู่จิ้น โบ๊ท-โอ๊ต นักแสดงจากซีรีส์ “ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก” วันที่ 14 ก.ย. 2568 เวลา 17.00 น
โซนเสริมความเฮงและกิจกรรมพิเศษ
• บูทดูดวง Horosociety : นักพยากรณ์ชื่อดังกว่า 10 ท่าน อาทิ หมอแอ้ เดอะเมจิกแมน, หมอฝ้าย The Magic Queen, หมอท็อป ซีเคร็ท
• จุดสักการะพระแม่ลักษมี : เทพีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย พร้อมดาวน์โหลด Wallpaper ฟรี
• Photo Booth & เซียมซีมหาสนุก : มุมถ่ายภาพสุดเก๋พร้อมลุ้นรางวัลกลับบ้าน
• กิจกรรมเวที : เกมบิงโกและกิจกรรมลุ้นรางวัลทุกวัน แจกเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลมากมาย
สิทธิพิเศษ
• ชอปผ่านแอปฯ MyMo by GSB ครบ 500 บาท นำ e-Slip มาแลกรับ Voucher 50 บาท ที่บูธธนาคารออมสิน ใช้ซื้ออาหารในงานได้เลย
ห้ามพลาด! กับความอร่อย ความสนุก และความเฮงที่รวมไว้ครบในงานเดียว “เปรี้ยวปาก Festival 2025 : เทศกาลร้านอร่อยมหาเฮง” By ธนาคารออมสิน ในวันที่ 11-14 กันยายน 2568 ณ ลาน M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ