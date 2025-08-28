ZWEET MANIA ครั้งที่ 18 การกลับมาของมหกรรมขนมหวานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ณ ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์

ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์พร้อมแล้วที่จะชวนทุกคนกลับมาสัมผัสประสบการณ์ความหวานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีอีกครั้ง กับงาน “ZWEET MANIA ครั้งที่ 18” มหกรรมขนมหวานนานาชาติที่อัดแน่นไปด้วยความอร่อยและความสนุกสนาน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์
งานในครั้งนี้ได้รวบรวมร้านขนมและเครื่องดื่มชื่อดังหลากหลาย อาทิ Co-Co-Kup, Koji Bakery House, Lamunn, LUCA Mille-Feuille Tarte, Sudjai, Ken Phu Pang, A Little Catz Sweet & Savory, Le Destin, Doughnut Library รวมถึงอีกกว่า 50 ร้านค้า ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้ได้เลือกชิมและช้อปกันอย่างจุใจ อีกทั้งยังพิเศษยิ่งขึ้นกับการรวมตัวของร้านขนมชื่อดังที่ต่างพร้อมใจกันรังสรรค์เมนูใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดตัวภายในงานเป็นที่แรก! และจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น อาทิ
• Guss Damn Good แบรนด์ไอศกรีมฝีมือคนไทย เปิดตัวเมนูพิเศษ Pistachio Chocolate Sundae
• Kiki Matcha “มัทฉะไวรัลรางวัลเหรียญทอง” จากยอดชา Yame ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวแคมเปญ “แจกเหรียญทอง Kiki Matcha”
• Charlee and Friends โกโก้สายพันธุ์ไทยคุณภาพระดับโลก เสิร์ฟเมนูพิเศษ Craft Cocoa Slushy & Strawberry Puree
• Sweet Box ต้นตำรับไดฟุกุปั้นสด เปิดตัวเมนูพิเศษ โมจิครีมชีสไซส์ Overloaded เน้นผลไม้สดชิ้นโตเต็มคำ
• Flourist Bakehouse คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น เปิดตัว ไดฟูกุสตรอว์เบอร์รี่เผือก พร้อมเซ็ทคู่ MOTORO เผือกโมจิมัชฉะ เมนูดังในโซเชียล
• ขนมเบื้องหวานผึ้งน้อย การันตี Michelin Bib Gourmand 4 ปีซ้อน เปิดตัวเมนูพิเศษ “ไส้ลับผึ้งน้อย”
• A Little Catz Sweet & Savory (ร้านครูวรรณ ปรมาจารย์ขนมชื่อดัง) เปิดตัวเมนู ปังหมูหยองมาโย สูตรต้นตำรับ
• Co-Co-Kup คาเฟ่ขนมชื่อดัง เด่นโรลเค้กและเบเกอรี่โฮมเมด ใช้วัตถุดิบคุณภาพ สดใหม่ เปิดตัวเมนูพิเศษ Strawberry Rollfuku ที่ผสานความสดชื่นของสตรอว์เบอร์รี่เข้ากับรสนุ่มละมุนอย่างลงตัว
• Rubycrush ผลไม้เคลือบช็อกโกแลต รสชาติกลมกล่อมและหน้าตาสุดชิค ที่ผสานความคิดสร้างสรรค์กับวัตถุดิบคุณภาพ จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม “ซื้อ 1 แถม 1” สำหรับ 10 ออเดอร์แรกทุกวัน
• Just Jela Ice-Cream เปิดตัวเค้กไอศกรีม Happy Gangster สุดคิวท์ ที่จะทำให้คุณยิ้มทุกคำ
และไฮไลท์พิเศษที่ทุกคนห้ามพลาด กับ “Sweet Factory of Flowers Land” โรงงานขนมหวานกลางสวนดอกไม้สุดอลังการ ที่ถูกเนรมิตขึ้นเพื่องานครั้งนี้โดยเฉพาะ พื้นที่เต็มไปด้วยสีสันของประติมากรรมขนมหวานขนาดใหญ่ ผสานเข้ากับความงดงามของดอกไม้หลากหลายชนิด มอบบรรยากาศหวานละมุน พร้อมมุมถ่ายภาพมากมายที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เก็บความทรงจำสุดพิเศษอย่างไม่จำกัด
ยิ่งไปกว่านั้น ฟิวเจอร์พาร์คยังมอบสิทธิพิเศษให้กับ Future Park Member ที่จะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้แก่
• Sweet Game เกม Interactive แข่งทำขนมหวาน ผู้ชนะรับขนมอร่อยกลับบ้านทันที
• Sweet Workshop เวิร์กช็อปเรียนทำขนมหวานกับเชฟชื่อดัง เปิดโอกาสให้สมาชิกได้สัมผัสประสบการณ์จริง (จำนวนจำกัด)
• Sweet Collect กิจกรรมสะสมแสตมป์จากการซื้อสินค้าและขนมหวานครบตามเงื่อนไข แลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษ อาทิ พวงกุญแจ น้องฟิว น้องเปลล์, Gift Voucher มูลค่า 100 บาท ฯลฯ
• SWEET RALLY ตามหา QR Code ร้านอร่อยสุดสวีทในศูนย์ฯ ครบ 10 ร้าน แลกรับทันที! กระเป๋าคอลเลกชัน 30 ปี ฟิวเจอร์พาร์ค (จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ / จำนวนจำกัด)
• สิทธิ์เข้าชม Sweet Factory of Flowers Land ฟรี!
พิเศษสำหรับ 100 ท่านแรกต่อวัน ใช้เพียง 1 พอยท์ แลกรับ “ช่อไอศกรีมดอกไม้” สุดน่ารัก (จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
ตลอด 10 วันแห่งความอร่อยนี้ ลูกค้าจะได้เพลิดเพลินกับเมนูสุดครีเอทีฟจากร้านดัง และสนุกไปกับกิจกรรมมากมายที่ฟิวเจอร์พาร์คตั้งใจจัดเพื่อมอบรอยยิ้มและประสบการณ์แสนหวานอย่างเต็มอิ่ม แล้วพบกันในงาน “ZWEET MANIA ครั้งที่ 18” เทศกาลขนมหวานที่ครบครันที่สุดแห่งปี ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์