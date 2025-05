"Fureru" อนิเมะซึ้งกินใจแห่งปี เตรียมฉายในไทย 12 มิ.ย.นี้

Fureru (ฟูเรรุ ให้หัวใจจำ…ในวันที่เราเป็นเพื่อนกัน) เล่าเรื่องราวของ อากิ, เรียว และยูตะ เพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันบนเกาะเดียวกันตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันทั้งสามคนอายุ 20 ปี และได้มาเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันในโตเกียว ย่านทาคาดาโนะบาบะ แม้ว่าพวกเขาจะมีนิสัยและความชอบที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาไว้คือ "Fureru" สิ่งมีชีวิตประหลาดที่พวกเขานำมาจากเกาะ ซึ่งมีพลังคล้าย โทรจิต (telepathy) เพียงแค่แตะต้องร่างกายของกันและกัน พวกเขาก็สามารถได้ยินเสียงในใจของอีกฝ่าย ความลับนี้ไม่มีใครล่วงรู้ นอกจากพวกเขาทั้งสามคนเท่านั้นแต่แล้วเหตุการณ์บางอย่างก็เกิดขึ้น ทำให้ อากิ, เรียว และยูตะ ไม่สามารถได้ยินเสียงในใจของกันและกันผ่านพลังของ Fureru ได้อีกต่อไป เมื่อพลังอีกด้านหนึ่งของ Fureru ซึ่งถูกซ่อนเอาไว้ ค่อย ๆ ถูกเปิดเผย มิตรภาพของทั้งสามก็เริ่มสั่นคลอนครั้งใหญ่...ภาพยนตร์อนิเมะ Fureru (ฟูเรรุ ให้หัวใจจำ…ในวันที่เราเป็นเพื่อนกัน) ได้ผู้กำกับ ทัตสึยูกิ นางาอิ (Tatsuyuki Nagai), เขียนบท โอคาดะ มาริ (Okada Mari), ออกแบบตัวละคร มาซาโยชิ ทานากะ (Masayoshi Tanaka) ทั้ง 3 เคยฝากผลงานดังอย่าง AnoHana, The Anthem of the Heart, และ Her Blue Sky โดย "Fureru" มีกำหนดเข้าฉายในประเทศไทย 12 มิถุนายนนี้ ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ Facebook Tiktok และ X