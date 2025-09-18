"Sonic Racing Crossworlds" เปิดตัวรถตุ๊กตุ๊กลายพิเศษ Cross "Thai"

SEGA เผยตัวอย่างแอนิเมชันถ่ายทอดโลกทัศน์ของเกม "Sonic Racing Crossworlds" พร้อมปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นโค้งสุดท้าย ก่อนวางจำหน่าย 25 กันยายนนี้ และเปิดตัวรถตุ๊กตุ๊กลายพิเศษ Cross "Thai" พร้อมออกซิ่งในกรุงเทพแล้ว
โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก เผยตัวอย่างแอนิเมชัน!
"ชาโดว์" เม่นสีดำสนิทผู้ลึกลับ สุดยอดสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ เขาเองก็เข้าร่วมศึกแข่งรถข้ามมิติครั้งนี้เช่นกัน
ดร.เอ้กแมน, เสจ, เจ็ต... การต่อสู้สุดดุเดือดกับเหล่าคู่แข่งสุดแกร่ง บทสรุปของศึกเดือดขั้นสุดกับคู่ปรับตลอดกาลอย่างโซนิคจะเป็นเช่นไร...!?
เดโมเวอร์ชันใหม่ที่สามารถโอนข้อมูลไปยังเกมเต็มได้ เปิดให้ทดลองเล่นแล้ว!
ในเวอร์ชันเดโม ผู้เล่นจะได้สนุกกับโหมด "กรังด์ปรี" และโหมด "ไทม์ไทรอัล" ก่อนใคร และสามารถทดลองปรับแต่งรถและแก็ดเจ็ตต่าง ๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ ข้อมูลที่บันทึกไว้จากเดโมยังสามารถถ่ายโอนไปยังเกมเวอร์ชันตัวเต็มได้ (สามารถโอนได้เฉพาะเกมที่ซื้อบนแพลตฟอร์มเดียวกับเวอร์ชันเดโม)
【คอนเทนต์ในเวอร์ชันเดโม】
- จำนวนตัวละคร : 4 ตัว
- จำนวนสนามแข่ง : 8 สนาม (สนามแข่งหลัก 3 ประเภท, ครอสเวิลด์ 5 ประเภท)
- จำนวนรถ 12 คัน
- จำนวนแก็ดเจ็ต : 20 อัน
*เวอร์ชันเดโมไม่รองรับโหมดผู้เล่นหลายคนทั้งแบบออนไลน์และแบบโลคัล
โซนิคเรซซิง : แคมเปญรถตุ๊กตุ๊กลวดลายพิเศษ Cross "Thai"
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึง 12 พฤศจิกายน 2025 จะมีการจัดแคมเปญโซนิคเรซซิง : Cross "Thai" ร่วมกับ MuvMi
บริการเรียกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ายอดนิยมในประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
จะมีรถตุ๊กตุ๊กที่ตกแต่งด้วยดีไซน์โซนิคสุดเร้าใจ ออกวิ่งให้บริการตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเขตจุฬาฯ–ชิดลม
และย่านสุขุมวิทในตัวเมืองกรุงเทพฯ
รถตุ๊กตุ๊กทั้ง 34 คันจะถูกตกแต่งด้วยดีไซน์สีสันสดใสจาก "โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" เปลี่ยนการเดินทางในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความเร็วแบบโซนิค ในจำนวนนั้นจะมีอยู่ 2 คันที่เป็นรุ่นพิเศษ มาพร้อมอาร์ตเวิร์กสุดเอ็กซ์คลูซีฟของตัวละครที่แฟน ๆ โหวตเลือกจากแคมเปญที่ผ่านมา
พบกับวิดีโอสุดพิเศษที่ dreambarcode อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไทย มาร่วมสร้างสรรค์กับ Sonic ติดตามชมได้ทั้งทาง YouTube ของ @dreambarcode007 และ Facebook ของ Sonic the Hedgehog SEA เร็ว ๆ นี้
ประกาศจัดกิจกรรม "Spot the Tuk-tuk" Contest!
ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 1 ตุลาคม 2568 แฟน ๆ ทุกคนสามารถร่วมสนุกกับแคมเปญนี้ได้ง่าย ๆ เพียง
- กดติดตาม Sonic the Hedgehog SEA และ MuvMi บนเฟซบุ๊ก
- ถ่ายภาพรถตุ๊กตุ๊กโซนิคเรซซิงที่วิ่งอยู่บนถนนสาธารณะ แล้วแชร์ลงในโพสต์กิจกรรมอย่างเป็นทางการ
- แท็กเพื่อน 2 คนในคอมเมนต์
ของรางวัลจะสุ่มผู้โชคดี 10 ท่าน เพื่อรับเซ็ตของรางวัล ได้แก่ บัตรกานัล MuvMi (มูลค่า 300 บาท), พวงกุญแจหรือเข็มกลัดโซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก (อย่างใดอย่างหนึ่ง) รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ Sonic the Hedgehog SEA และ SEGA SEA Official Discord
"Sonic Racing: CrossWorlds - โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" มีกำหนดวางจำหน่ายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายนนี้ บน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch และ PC (Steam, Epic Games Store) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/ และแฟนเพจ SEGA Asia
