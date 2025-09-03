ฝ่าดงจักรกลสังหาร "METAL EDEN" พร้อมวางจำหน่ายแล้ว

METAL EDEN เกม FPS ใหม่ล่าสุดจาก Reikon Games ผู้สร้าง RUINER จัดจำหน่ายโดย Deep Silver พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Steam, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S ราคา 949 บาท พร้อมส่วนลด 10% สำหรับ 7 วันแรก
ใน METAL EDEN ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็น ASKA หุ่นยนต์ไฮเปอร์ยูนิตขั้นสูงที่สร้างขึ้นจากจิตสำนึกของมนุษย์ในรูปแบบดิจิทัล ในโลกเครื่องจักรอันงดงามชวนขนลุก ผู้เล่นจะได้สำรวจสถาปัตยกรรมที่อาบไปด้วยแสงนีออนของดาวเคราะห์เทคโนโลยี Moebius และดำดิ่งสู่โลกลึกลับเบื้องล่าง ค้นพบความจริงอันดำมืดเบื้องหลังอาณานิคมมนุษย์ที่สาบสูญ ซึ่งวิญญาณของพวกเขาติดอยู่ใน CORE ไซเบอร์เนติกส์
ผู้เล่นจะได้ร่วมมือกับ Nexus ยานอวกาศที่มีจิตสำนึก อัปเกรดร่างกาย ขยายคลังอาวุธแห่งอนาคต และเข้าร่วมในความขัดแย้งอันดุเดือดที่ความจริง ความทรงจำ และการควบคุมถูกตั้งคำถามอยู่เสมอ เผชิญหน้ากับศัตรูหลากหลายแบบ ตรวจสอบตำแหน่งเพื่อให้ได้เปรียบทางยุทธวิธี และวิวัฒนาการเป็นไฮเปอร์ยูนิตที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้
ในตัวอย่างล่าสุดนำเสนอความสัมพันธ์ที่ชวนสงสัยระหว่าง ASKA กับ Nexus โดยเน้นย้ำถึงความขัดแย้งระหว่างอารมณ์และประสบการณ์นิยม การควบคุมและอิสรภาพ นำเสนอช่วงเวลาสำคัญ ครั้งแรกที่ ASKA พบกับร่างไร้วิญญาณของตนเอง ซึ่งเป็นภาพเปรียบเทียบของการเกิดใหม่ และเป็นหนึ่งในแก่นหลักของเกม
METAL EDEN พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Steam, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S ราคา 949 บาท พร้อมส่วนลด 10% สำหรับ 7 วันแรก อ่านรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.deepsilver.com/games/metal-eden
