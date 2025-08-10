(คลิป)“วันนอร์”ลั่นพร้อมผ่านงบให้กองทัพแค่ฝ่ายบริหารเสนอเข้าสภา แม่ทัพภาค2เปิดใจเบื้องลึกถูกเขมรล้ำแดน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-ประธานรัฐสภา นายวันมูหะหมัด วันนอร์ประกาศพร้อมผ่านงบประมาณให้กองทัพเพิ่มศักยภาพเพื่อป้องกันภัยคุกคาม ด้านแม่ทัพภาคที่ 2 ร่ายยาวเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังการถูกเขมรรุกล้ำดินแดนจนถึงขั้นปะทะเดือด และเตือนคนไทยอย่าประมาทภัยคุกคามอธิปไตยยุคใหม่ โดยเฉพาะการใช้โดรน ทั้งในพื้นที่ชายแดนและตอนในของประเทศ อย่างไรก็ตามทหารพร้อมทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดบนแนวชายแดนไทย–กัมพูชา เหตุปะทะที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้กลายเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของกองทัพไทยและผู้นำหน่วยในพื้นที่ โดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ผู้รับหน้าที่ดูแลความมั่นคงของพื้นที่ภาคอีสานและแนวชายแดนด้านตะวันออก ล่าสุดวันนี้(10ส.ค.) ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา นายวันมูหะหมัด นอร์มะทา ประธานรัฐสภา พร้อมคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งไปให้ทหารที่กำลังทำหน้าที่เพื่อชาติ
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำสิ่งของ เครื่องใช้ และเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงอากาศยานไร้คนขับมามอบให้กับกองทัพภาคที่ 2 อีกด้วย
โดยนายวันมูหะหมัด นอร์มะทา ประธานรัฐสภากล่าวตอนหนึ่งว่าในฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมที่สนับสนุนกองทัพให้พัฒนาศักยภาพเพื่อไว้ป้องกันภัยคุกคามยุคใหม่อย่างเต็มที่ รอเพียงฝ่ายบริหารเสนอเข้ามาสู่สภา
ขณะพลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดใจเล่าถึงเบื้องหลังการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ และมุมมองต่อภัยคุกคามในอนาคต ซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ หากยังเผยให้เห็นภาพความจริงในสนามรบที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน
โดย พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า เมื่อเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ตนพบว่ากัมพูชามีการวางกำลังรุกล้ำเข้ามาจากเส้นเขตแดนไทย ราว 100-150 เมตร นี่คือการล้ำเขตแดนครั้งแรกที่ตนไม่อาจยอมรับได้ และตั้งใจที่จะผลักดันให้ออกไป แม้ไทยจะพยายามเจรจาให้ถอนกำลัง แต่ไม่เป็นผล จึงตัดสินใจปิดด่าน ซึ่งได้รับคำยืนยันจากฝ่ายกัมพูชาว่าจะถอนกำลังหากเปิดด่าน แต่หลังจากการเจรจาและเปิดด่าน ทหารไทยกลับเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องบก และเพียงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็เกิดเหตุซ้ำที่ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี ตนย้ำว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่ ซึ่งสะท้อนว่ากัมพูชาไม่เคารพอนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยการไม่ใช้กับระเบิด แม้จะลงนามเช่นเดียวกับไทย
สำหรับเหตุการณ์ที่ปราสาทตาเมือนธม ในอดีตเคยเปิดให้ประชาชนทั้งสองประเทศขึ้นมาสักการะได้ แต่เกิดความวุ่นวายจนประชาชนไทยและกัมพูชามีแนวโน้มจะปะทะกัน ตนจึงตัดสินใจปิด แม้จะถูกคนไทยทั้งประเทศที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงตำหนิ การปิดครั้งนั้นเท่ากับการประกาศสงคราม ซึ่งนำไปสู่การยิงปะทะกัน โดยฝ่ายกัมพูชายิงก่อนและการปะทะดำเนินไปไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ขณะที่ปราสาทตาควายยังคงเป็นพื้นที่ตึงเครียด ไทยไม่สามารถเข้าสู่ตัวปราสาทได้เพราะกัมพูชาวางกำลังและทุ่นระเบิดอย่างหนาแน่น ทำให้เสียเปรียบ ฐานของกัมพูชาอยู่ติดตัวปราสาท ส่วนไทยอยู่ห่างประมาณ 30 เมตร ตนยังยืนยันว่าปราสาทตาควายเป็นของไทย และจะดำเนินการต่อเพื่อนำกลับคืนมา
อย่างไรก็ตามจากการปะทะต่อเนื่อง 4 คืน 5 วัน ไทยได้พื้นที่คืนราว 11 จุดที่ถูกรุกล้ำ หนึ่งในนั้นคือ “ภูมะเขือ” จุดยุทธศาสตร์สำคัญ ทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บหลายราย ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาสูญเสียกำลังพลจำนวนมากประมาณ 200-300 นาย และมีผู้นำระดับสูงเสียชีวิต 1 คน ปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในขั้นตรึงกำลัง ไม่มีเหตุปะทะด้วยอาวุธและไม่มีสิ่งบอกเหตุ โดยจะมีการประชุม RBC ระหว่างแม่ทัพทั้งสองฝ่ายในอีก 2 สัปดาห์เพื่อหารือเรื่องแนวหน้า และต่อมาจะมีการประชุม GBC ในระดับรัฐมนตรีกลาโหม ตนยืนยันว่าทหารไทยจะคงอยู่ในพื้นที่ที่ยืนอยู่และจะไม่ถอยกลับไปจุดเดิม
แม้สถานการณ์โดยรวมดูผ่อนคลาย แต่ยังมีเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ฐานเก่าของกัมพูชาที่ถอนกำลังไปแล้ว แต่ได้วางกับระเบิดใหม่ไว้ กองทัพจึงปรับการทำงานโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยง ขณะที่ท่าทีของกัมพูชาดูเป็นมิตรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตนยังให้ความสำคัญกับภัยคุกคามยุคใหม่ โดยเฉพาะการใช้โดรน ทั้งในพื้นที่ชายแดนและตอนในของประเทศ รวมถึงกรุงเทพฯ และนครราชสีมา ซึ่งเป็นเรื่องปกติของสงครามยุคใหม่และถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติ
ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ตนเร่งจัดหาโดรนและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัด ให้บูรณาการร่วมกับผู้กำกับการตำรวจ หาเครื่องมือแอนตี้โดรนและติดตามหาผู้บินโดรน เพราะการบินใกล้สนามบินหรือคลังอาวุธไม่ใช่เรื่องธรรมดา โดรนถูกใช้เพื่อตรวจหาพิกัดสำหรับอาวุธนำวิถีระยะไกล ตนเตือนว่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะสงครามในอนาคตอาจทำให้ทุกครัวเรือนต้องมีบ้านใต้ดินไว้
ตนมีความเชื่อมั่นในกำลังพลแนวหน้าและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเกิดการรบอีกหรือไม่ โดยได้เสนอแนวทางต่อผู้ใหญ่หลายฝ่ายและได้รับความเห็นชอบทั้งหมด สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติอย่างเต็มกำลัง