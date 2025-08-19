ต้นเรื่องขอโทษคนไทย ปมล้อเลียนโปสเตอร์วาดมือ "ดาบพิฆาตอสูร"

ก่อนหน้านี้ บัญชี X ที่ชื่อ Demon Slayer Daily ได้แชร์ภาพโปสเตอร์ "ดาบพิฆาตอสูร ภาคปราสาทไร้ขอบเขต" แบบวาดมือของโรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนีเพล็กซ์ในจังหวัดยะลา จนเกิดการนำไปล้อเลียนในโลกออนไลน์ ล่าสุดได้ออกมาขอโทษคนไทย พร้อมไล่แอดมินต้นเรื่องออกแล้ว
แถลงการณ์ของ Demon Slayer Daily บนบัญชี X กล่าวว่า "แอดมินของเราคนหนึ่งแชร์โปสเตอร์นี้ไปและดูเหมือนจะเป็นการล้อเลียน ทางเราต้องขออภัยแทนเขาด้วย และเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการโพสต์บนบัญชีของเราอีกต่อไป เราลบโพสต์นี้ทันทีที่เห็นว่ามีการล้อเลียนศิลปิน ซึ่งโพสต์ก็ถูกลบไปหลายวันแล้ว พวกเรามีกัน 6 คน แต่บางทีเราก็ยุ่งจนไม่ทันได้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละโพสต์! เราขอโทษชุมชนชาวไทยอย่างสุดซึ้ง และหวังว่าพวกคุณจะให้อภัยเราที่ปล่อยให้โพสต์นี้หลุดไป"
ทาง Demon Slayer Daily ได้ลงภาพใหม่พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า "นี่คือผลงานของคุณ หมุกหยง ศิลปินวัย 90 ปีที่วาดภาพโปสเตอร์ชิ้นนี้เพื่อเปิดตัวภาพยนตร์ดาบพิฆาตอสูรในประเทศไทย โปสเตอร์แบบวาดมือ คือเอกลักษณ์ของโรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนีเพล็กซ์ในจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทย เขาวาดโปสเตอร์ภาพยนตร์ใหม่ ๆ มามากกว่า 60 ปีแล้ว
ในพื้นที่ชนบทของไทย โปสเตอร์แบบวาดมือยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบสานศิลปะเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานหลายทศวรรษ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมากกว่าที่จะเป็นเทคโนโลยีล้าสมัย
อย่างไรก็ตาม มีคนไปเจอตัวจริงของผู้ที่วาดโปสเตอร์ดังกล่าวคือ "น้าเขียว" ช่างเขียนคัตเอาท์มืออาชีพ อายุ 60 ปี และอาจจะเป็นช่างเขียนคัตเอาท์คนสุดท้ายในไทย
