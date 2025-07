เตรียมวัดความเป็นไทยแท้! "KUUKIYOMI: Thailand Ver." เปิดให้ Wishlist แล้ว

"KUUKIYOMI: Consider It" เป็นเกมแนว Casual Simulation ที่ผู้เล่นจะต้องอ่านสถานการณ์ และตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมตามบริบทที่เกิดขึ้น โดยไม่มีคำว่าถูกหรือผิด ทุกการกระทำของผู้เล่นจะถูกบันทึกไว้ และถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อสะท้อนลักษณะนิสัยหรือทัศนคติในตอนจบของเกม โดยในเวอร์ชัน Thailand นี้ ได้หยิบยกนำเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเกมแต่ละด่าน เพื่อให้ผู้เล่นชาวไทยพร้อมสัมผัสถึง 100 สถานการณ์"KUUKIYOMI: Consider It World - Thailand Ver." เปิดให้กด Wishlist แล้วบน Steam ติดตามข่าวสารข้อมูลของ Urnique Studio ได้ที่ Facebook Official และ X Official