Grand Opening ! บีออร์แกนิค โกร์ว และ บีเฮิร์บพลัส สุดยอดนวัตกรรมจากงานวิจัยและเทคโนโลยี โดย บริษัท ทีเค ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัด ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น บริษัท ทีเค ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ กับ 2 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด Be Organic Grow (บีออร์แกนิค โกร์ว) และ Be HERB PLUS (บีเฮิร์บพลัส) นวัตกรรมสินค้าแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมสุขภาพและยกระดับเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2568 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) จังหวัดขอนแก่น โดย นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานภายในงานได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด 2 รายการ ได้แก่ :1) Be Organic Grow (บีออร์แกนิค โกร์ว)ผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพพืชระดับพรีเมียม พัฒนาต่อยอดจากสูตร “บีออร์แกนิคพลัส” โดยเพิ่มความเข้มข้นของสาระสำคัญขึ้น 2 เท่า ช่วยลดการพึ่งพาสารเคมีในภาคเกษตรสูงสุดถึง 80% และเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยกว่า 50% ผลงานวิจัยโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ทีเค ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัด และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา และ ผศ.ดร.สมพร เกษแก้ว2) Be HERB PLUS (บีเฮิร์บพลัส)ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า 20 ชนิด ช่วยลดกลิ่นปาก ฟันผุ และดูแลสุขภาพช่องปากอย่างอ่อนโยน ปลอดภัย เหมาะสำหรับทุกวัย รวมถึงเด็กเล็ก ผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน และวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการดูแลช่องปากวัตถุประสงค์ของการจัดงาน1. เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งด้านสุขภาพและการเกษตร2. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน3. ส่งเสริมแนวทาง “เกษตรกรรมยั่งยืน” และการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน•ไฮไลต์ในงาน• ปาฐกถาเปิดงานโดย คุณทนงค์ คำทะมูล ประธานบริหาร บริษัท ทีเค ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัด• เสวนาวิชาการพิเศษ โดยคณะนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ :• รศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษาหัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและทดลองนวัตกรรม Be Organic Grow ในพื้นที่เกษตรจริงทั่วประเทศภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างระบบการเกษตรที่ปลอดภัย ยั่งยืน และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม• ผศ.ดร.สมพร เกษแก้วผู้พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม Be Organic Grow และ Be HERB PLUSนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีบทบาทในการวิจัยเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรสมุนไพรให้เกิดผลสูงสุดต่อสุขภาพมนุษย์และพืชผลพร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรและสุขภาพที่ตอบโจทย์ทั้งในประเทศและระดับสากล• ดร.วิธาน เตียเจริญผู้เชี่ยวชาญด้าน Molecular Dynamics Simulation และ Manufacturing Optimizationผู้พัฒนาแนวคิด “Simulation-Driven Innovation” เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากระดับโมเลกุลสู่การผลิตจริง มีบทบาทสำคัญในการนำเทคโนโลยีจำลองทางเคมีมาใช้ในภาคเกษตร เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความ แม่นยำ มีประสิทธิภาพสูง และพร้อมขยายสู่ตลาดโลกภายในงาน ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Be HERB PLUS ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า 20 ชนิด โดย คุณวิไลพร เกิดทอง รองประธานบริษัท ทีเค ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัดพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ Be HERB PLUS : คุณก๊อต จิรพัฒน์ นักร้องเจ้าของบทเพลงดัง“คาถาพลิกชีวิต” ชมคอนเสิร์ตโดย “ก๊อต จิรพัฒน์ & หนิง ๆ คำพะนาง “ ความยาวกว่า 2 ชั่วโมงเต็ม