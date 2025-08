ต้อนรับมูฟวี่! ภาคต่อเกมต่อสู้ "ดาบพิฆาตอสูร" พร้อมวางจำหน่ายแล้ว

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 ดำเนินเรื่องต่อจากภาคที่แล้ว ให้ผู้เล่นได้เริ่มต้นบทต่อไปของการเดินทางของ Tanjiro Kamado ในโหมด VS เลือกตัวละครกว่า 40 ตัวจากซีรีส์ รวมถึงเสาหลักทั้ง 9 แล้วเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ดำเนินเรื่องต่อจากการเดินทางของทันจิโร่ในภาคแรก ผู้เล่นจะได้ต่อสู้ฝ่าฟันเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบทย่านเริงรมย์, บทหมู่บ้านช่างตีดาบ และบทการสั่งสอนของเสาหลัก ที่ดัดแปลงมาจากอนิเมะมีตัวละครให้เลือกเล่นมากกว่า 40 ตัว รวมถึงเสาหลัก 9 ปีศาจระดับสูงอย่างเกียกโกะและโซฮาคุเท็น และตัวละครสีสันสดใสจากภาคโรงเรียนดาบพิฆาตอสูร เลือกตัวละครโปรดและจัดทีมในฝันของคุณผู้เล่นจะสามารถรวมทีมกันผ่านการผสมผสานตัวละครเพื่อปลดปล่อยท่าอัลติเมทคู่หูสุดเท่แบบใหม่ที่จะทำลายล้างศัตรู ใช้พลังแห่งพันธะที่หลอมรวมนี้ให้เป็นประโยชน์โหมดใหม่ที่ผู้เล่นสามารถย้อนรอยเรื่องราวจากเกมภาคก่อน ผ่านฉากต่อสู้และภาพยนตร์จากภาค Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc และ Mugen Train Arcไอเทมสวมใส่ที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีหรือฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครระหว่างการต่อสู้ ปรับแต่งอุปกรณ์ของตัวละครและเข้าสู่โหมดเนื้อเรื่องและโหมดต่อสู้ยิ่งคุณใช้ตัวละครในโหมดเนื้อเรื่องและโหมดต่อสู้มากเท่าไหร่ ความเชี่ยวชาญของตัวละครจะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นการเพิ่มความเชี่ยวชาญจะมอบรางวัลมากมายให้กับผู้เล่น ซึ่งสามารถใช้สร้าง Slayer ID เฉพาะตัวได้โหมดใหม่ที่คุณจะได้ฝึกฝนภายใต้เสาหลักที่ผู้เล่นเลือกต่อสู้กับคู่ต่อสู้มากมาย ก่อนที่จะทดสอบความกล้าของคุณกับเสาหลักMuzan Kibutsuji จะเข้าร่วมในโหมด VS ผ่านการอัปเดตฟรี และตัวละครอื่น ๆ อีกมากมายจะปรากฏตัวใน Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Character Pass ติดตามได้ที่ https://demonslayer-anime.com/ "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S และ Xbox One ส่วนบน Steam จะวางจำหน่ายในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/kimetsu_hinokami2/en/ และแฟนเพจ SEGA Asia