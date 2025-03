เปิดตำนานบุรุษคลั่ง "The First Berserker: Khazan" วางจำหน่ายแล้วทั่วโลก!

"The First Berserker: Khazan" คือเกมแอ็คชันอาร์พีจีแนวโซลไลก์ที่อิงจากจักรวาล Dungeon Fighter Online(DnF) ซึ่งเป็น IP หลักของ Nexon ที่มีผู้เล่นมากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก โดยตัวเกมจะดำเนินเรื่องก่อนเหตุการณ์ใน DnF ประมาณ 800 ปี ผู้เล่นจะได้สำรวจเรื่องราวที่ไม่เคยเล่ามาก่อนของ Khazan ผู้เป็น Berserker คนแรก สัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่จะกลายเป็นตำนานของ Khazan ฝึกฝนกลไกการต่อสู้ที่ซับซ้อนและน่าดึงดูด รวมถึงการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ที่ทำให้เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของเขามีชีวิตขึ้นมาเพื่อฉลองการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ SEGA ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดพร้อมภาพประกอบของ Ozma ฮีโร่ที่ช่วย Khazan สังหาร Berserk Dragon Hismar นอกจากนี้ ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ตัวเกมได้เปิดให้เล่นล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ซื้อแบบ Deluxe Edition และได้รับคะแนน "เชิงบวกอย่างท่วมท้น" บน Steam รวมถึงได้อันดับหนึ่งในประเภทแอ็คชันอาร์พีจีThe First Berserker: Khazan นำเสนอแก่นแท้ของ Dungeon Fighter Online ด้วยการผสมผสานระหว่างการต่อสู้แบบ Hack & Slash และความยากแบบฮาร์ดคอร์ มอบแอ็คชันที่เข้มข้น และการต่อสู้กับบอสสุดท้าทาย ที่จะทำให้ชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลำบากมอบความรู้สึกสำเร็จอย่างล้ำลึกในปีที่ 89 ของจักรวรรดิเพลล์ลอส นายพลผู้ยิ่งใหญ่ Khazan ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏและถูกเนรเทศไปยังภูเขาหิมะ หลังจากรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด คาซานจึงออกเดินทางเพื่อแก้แค้น ผู้เล่นจะได้ติดตามการเติบโตของ Khazan พร้อมกับการเปิดเผยแผนร้ายที่ดึงเขาลงสู่จุดตกต่ำที่สุด และความจริงเกี่ยวกับจักรวรรดิเพลล์ลอสกราฟิกสไตล์ 3D Cel-Shaded ที่สร้างขึ้นด้วย Unreal Engine ซึ่งถ่ายทอดแก่นแท้ของภาพยนตร์แอนิเมชันได้เป็นอย่างดี ทวีป Arad ได้รับการปรับโฉมใหม่ด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบ 3D Cel-Shaded ที่โดดเด่นและพื้นผิวที่สมจริง มอบประสบการณ์ที่สดใหม่และน่าหลงใหล"The First Berserker: Khazan" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, XboxSeries X|S และ PC (Steam) ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Demo เพื่อทดลองเล่นได้บนทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งบันทึกความก้าวหน้าใน Demo สามารถนำไปเล่นต่อได้เมื่อซื้อเกมเต็ม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://khazan.nexon.com/en/ ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางแฟนเพจ SEGA Asia