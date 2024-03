"GODSOME: Gods Will Clash" พร้อมเปิดให้บริการในสโตร์ไทยแล้ว!

GODSOME: Gods Will Clash เป็นเกมมือถือแนว 4X Strategy ที่ผู้เล่นสามารถสร้างเมืองในแบบของตน สะสมตัวละครเทพเจ้าจากตำนานความเชื่อของภูมิภาคต่าง ๆ สร้างพันธมิตรที่ทรงพลัง และมีส่วนร่วมในสงครามแห่งเทพแบบเรียลไทม์เพื่อพิชิตทวีปอันกว้างใหญ่ตัวเกมได้ทำการปรับปรุงใหม่ ทั้งด้านกราฟิก โหมดการเล่น อินเตอร์เฟซ กลไก และภาพรวมของระบบเกมเพลย์ เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่นแบบ classic 4x strategy โดยตัวเกมเปิดให้บริการแล้วทั้งในประเทศออสเตรเลีย, บราซิล, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เม็กซิโก, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, ไทย และ ตุรกี พร้อมรองรับภาษาของประเทศที่เปิดให้บริการ และมีแผนจะเปิดให้ดาวน์โหลดในภูมิภาคอื่นเร็ว ๆ นี้GODSOME: Gods Will Clash เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้ง Google Play และ App Store ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://godsome.nexon.com/ และแฟนเพจ Godsome: Gods Will Clash