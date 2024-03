“เอิ๊ต ภัทรวี” ชวนไขความลับ!! กับซิงเกิลใหม่ล่าสุด “ห้องแห่งความลับ”

เตรียมตัวมาไขความลับของคนที่เรากำลังคุยอยู่ ใน “ห้องแห่งความลับ” ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก เอิ๊ต ภัทรวี (EARTH PATRAVEE) ศิลปินมากฝีมือจากค่าย Muzik Move ซึ่งในห้องแห่งความลับนี้ “เขาก็มีใจให้เรา เพียงแต่ไม่กล้าพูดออกมา” โดยเพลงนี้ พล คชภัค ผลธนโชติ (พล CLASH) มารับหน้าที่ Executive Producer และยังเป็นการทำงานเพลงร่วมกันอีกครั้งของ เอิ๊ต และ บุ้ง กวิน สิริภัทรคุณ Producer คู่ใจอีกด้วยเอิ๊ต ภัทรวี เล่าให้ฟังว่า “สำหรับซิงเกิล ห้องแห่งความลับ จะเป็นเพลงที่สื่อสารออกมาแบบง่าย ๆ ตรง ๆ มากขึ้น เพลงนี้เอิ๊ตแต่งตอนเพิ่งกลับมาจากทะเล กำลังอินความซัมเมอร์มาก ๆ ซึ่งไอเดียผุดขึ้นในวันที่กำลังยืดตัวอยู่กับวิดีโอสอน stretching แล้วคนที่เป็นคนสอนเขาพูดว่า no one sees no one cares (ประมาณว่าให้เรายืดไปเลยจ้า ไม่ต้องกลัว) ส่วนตัวคือเอิ๊ตชอบคำนี้มาก ถึงกับกด pause วิดีโอ แล้วมาจดเอาไว้ว่า ในตอนที่อยู่ด้วยกัน เราเป็นตัวเองได้เลย เพราะไม่มีใครเห็น ไม่ต้องเก๊ก พอไปนั่งทำดนตรีกับบุ้งก็ดึงตรงนี้มาเป็นคอนเซ็ปต์ ซึ่งบุ้งก็บอกว่าอยากให้ดูมีชั้นเชิงมากขึ้น เลยได้ไอเดียของการปิดประตูในห้องแห่งความลับมาเพิ่มเติม ซึ่งเนื้อหาของเพลงนี้ จะออกแนว เรารู้นะว่าเขาชอบเรา แต่ไม่ยอมบอกออกมาสักทีว่าชอบ ห้องแห่งความลับนี้ สามารถเข้ามาบอกกันได้นะ เราเองจะเก็บความลับนี้ไว้ เรียกว่าเป็นอีกเพลงที่เอิ๊ตชอบมากค่ะ ทั้งแต่งเนื้อร้องเอง ทำเมโลดี้, แต่งทำนอง และโปรดิ๊วซ์ รวมถึงกำหนดไดเรกชันทุกอย่างด้วยตัวเอง โดยมีบุ้งมาช่วยเรียบเรียงให้ลงตัวมากขึ้น ซึ่งภาพรวมของเพลงนี้จะค่อนข้างโตขึ้น และเป็นเพลงที่เต้นเยอะที่สุดเท่าที่เอิ๊ตเคยเต้นมาเลยค่ะ แถมยังมีชาเลนจ์สนุก ๆ มาชวนทุกคนเต้นด้วยกัน อยากรู้ว่าท่าเต้นและเรื่องราว ในห้องแห่งความลับ จะเป็นอย่างไร จะสดใสขนาดไหน ติดตามชมกันได้มิวสิกวิดีโอ ห้องแห่งความลับ ได้ทาง YouTube : EarthPatravee และสามารถฟังเพลงได้ในทุกสตรีมมิ่ง แพลตฟอร์ม ขอบคุณมากค่ะ”ติดตามชม มิวสิกวีดีโอเพลง “ห้องแห่งความลับ” ได้ทาง YouTube : EarthPatraveehttps://www.youtube.com/watch?v=zgl_BWhlLBY#EarthPatravee #MuzikMoveRecords #MuzikMove