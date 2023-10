เกมยิงถล่มตึก "THE FINALS" เปิดทดสอบ Open Beta แล้ววันนี้!

ใน "THE FINALS" ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการเกมโชว์ในโลกเสมือนจริง และต่อสู้กันในสมรภูมิที่หลากหลายถอดแบบจากสถานที่จริง เพื่อชื่อเสียง เงินทอง และสปอนเซอร์จุดเด่นของ "THE FINALS" คือการใช้สภาพแวดล้อมเป็นอาวุธ โดยสถานที่ต่าง ๆ ภายในฉากสามารถทำลายได้ ทำให้ผู้เล่นสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้ ภายในเกมยังมีอาวุธกว่า 20 ชนิด อุปกรณ์ 26 ชิ้น และสกิล 9 แบบ ให้ผู้เล่นได้เลือกใช้เพื่อรังสรรค์แผนการจู่โจมเหนือจินตนาการเป้าหมายของ Open Beta ครั้งนี้คือการทดสอบระบบที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากการทดสอบบนพีซีในครั้งก่อน และทดสอบขีดจำกัดของเซิร์ฟเวอร์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ทีมงานสามารถแก้ไขข้อบกพร่องและอัปเดตตัวเกมได้ทั้งในพีซีและคอนโซลครั้งนี้:- ผู้เล่นจะได้ทดสอบขีดความสามารถตัวเองกับ สนามที่มีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโมนาโก เป็นสนามที่มีถนนหินและบ้านเรือนมากมาย เน้นการทำลายล้างสิ่งก่อสร้างและการต่อสู้ระยะประชิดต่อสู้ไปบนตึกระฟ้าของกรุงโซล การเคลื่อนที่แนวดิ่งมีผลอย่างมากในแผนที่นี้ ผู้เล่นสามารถใช้เล่ห์เหลี่ยมต่าง ๆ เพื่อทำให้ทีมคู่ต่อสู้ตกจากตึกลงไปได้- โหมด Casual 4 ทีม ทีมละ 3 คน เน้นการต่อสู้เป็นหลัก ทีมที่มีเงิน (คะแนน) ถึงขีดจำกัด หรือมากที่สุดในแต่ละรอบจะเป็นผู้ชนะ- โหมด Cashout แต่ละทีมต้องตามหา Cashbox และนำไปฝากที่ Vault เพื่อ Cashout และทำคะแนน แข่งทั้งหมด 3 รอบ รอบรับผู้เล่น 24 คน- โหมด Cashout ที่เพิ่มผู้เล่นเป็น 48 คน ตัดสินกันใน 4 รอบ- โหมด Casual 3v3v3 ในโหมดนี้ เวลาในแต่ละรอบจะมากขึ้น เวลาเกิดใหม่เร็วขึ้น และได้รับคะแนนจากการ Cashout เร็วขึ้น แต่จะมี Cashbox เพียง 1 กล่องเท่านั้น- โหมดฝึกซ้อม ผู้เล่นสามารถทดสอบอาวุธและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการระเบิดสิ่งก่อสร้างในแผนที่ใน Open Beta นี้ผู้เล่นจะได้รับ BattlePass กันไปฟรี ๆ โดยจะมีไอเทมให้สะสมทั้งหมด 16 ชิ้น ไอเทมที่ผู้เล่นได้รับจะถูกส่งให้เมื่อตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอาวุธแต่ละชนิดสามารถเก็บเลเวล Mastery ได้ 5 เลเวลมีทั้งหมด 5 ลีก (Bronze, Silver, Gold, Platinum and Diamond) แต่ละขั้นผู้เล่นจะได้รับรางวัลซึ่งจะโอนไปเมื่อเกมเปิดให้บริการ สำหรับผู้เล่นที่ไปถึงลีก Diamond จะได้รับสกินอาวุธสุด Exclusive ที่สามารถรับได้ในช่วง Beta นี้เท่านั้น"THE FINALS" จะเปิดทดสอบตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน บนแพลตฟอร์ม Xbox Series X|S, PlayStation 5 และ PC (Steam) ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบและรับข่าวสารได้ที่ reachthefinals.com