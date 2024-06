"Beyond Good & Evil" เปิดตัวเกมเวอร์ชันครบรอบ 20 ปี วางจำหน่าย 25 มิ.ย.นี้

ผู้เล่นจะสามารถหวนกลับไปค้นพบสุดยอดเกมแอ็กชันผจญภัยยุคบุกเบิกได้ใหม่อีกครั้ง ด้วยการสำรวจโลกแห่งท้องทะเลอันน่าอัศจรรย์ของ Hillys ในรูปแบบการเล่นที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงถึง 4k, 60fps และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมากมาย เช่น การเซฟอัตโนมัติ, การกดข้ามคัตซีนได้, รองรับทั้งคอนโทรลเลอร์, คีย์บอร์ดและเมาส์เต็มรูปแบบ และการเซฟเกมข้ามกันได้ในทุกแพลตฟอร์มนอกเหนือจากการอัปเดตข้างต้น "Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition" ยังนำเสนอโหมดสปีดรันใหม่เพื่อท้าทายผู้เล่น, ความท้าทายใหม่ ๆ มากกว่า 20 รายการ และแกลเลอรีพิเศษสำหรับการครบรอบที่เจาะลึกประวัติศาสตร์การพัฒนาเกม นำเสนออาร์ตเวิร์ก วิดีโอที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ฯลฯตัวเกมเอดิชันพิเศษนี้ ยังนำเสนอการตามล่าขุมทรัพย์ครั้งใหม่ ซึ่งผู้เล่นจะสามารถค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตของ Jade และรับรางวัลเป็นของตกแต่งสุดพิเศษ ที่สำคัญ ภารกิจใหม่นี้ยังเผยให้เห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องของ Beyond Good & Evil 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานของ Ubisoft ที่มีต่อแฟรนไชส์นี้อีกด้วย"Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition" จะวางจำหน่ายแบบดิจิทัลดาวน์โหลดในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ บน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna และพีซีผ่านทาง Ubisoft Store, Epic Games Store และ Steam ส่วนรูปแบบแผ่นและ คอลเล็กเตอร์ เอดิชัน จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ โดยจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bgegame.com/20th-anniversary