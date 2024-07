"Teamfight Tactics" เปิดตัวเซ็ตใหม่ พร้อมเดินหน้าจัดศึกอีสปอร์ต ชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านบาท!

เซ็ต Magic n’ Mayhem จะมาพร้อมกับแชมเปี้ยนตัวโปรดของแฟน ๆ หลายคนซึ่งมาจากเกมในเครือของ Riot Games อาทิ Norra ยอร์เดิลผู้โด่งดังที่มาจากเกมการ์ดกลยุทธ์ของ Riot อย่าง Legends of Runeterra ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกบน TFT พร้อมด้วยคู่หูเพื่อนซี้ของเธออย่าง Yuumi อีกทั้งแชมเปี้ยนจาก League of Legends ตัวใหม่อย่าง Briar และ Smolder ก็จะตบเท้าเข้าสู่ Convergence นี้เป็นครั้งแรกอีกด้วย นอกจากนี้ TFT ยังจับมือร่วมกับเกมยอดนิยมบนมือถือของ Riot อย่าง League of Legends: Wild Rift ในชุดสกิน Chrono ที่รู้จักกันดีในชื่อ Stargazer เมื่อสกินนี้เปิดตัวเป็นครั้งแรกใน Wild Riftใน Magic N' Mayhem ผู้เล่นจะสามารถยกระดับขุมพลังเวทมนตร์ไปอีกขั้นด้วยกลไกเกมเพลย์โฉมใหม่อย่าง Charm หรือเครื่องรางนำโชคซึ่งจะเป็นเวทแบบใช้ครั้งเดียวที่สามารถซื้อได้ระหว่างเกม โดยเซ็ตนี้จะมี Charm ต่าง ๆ อีกกว่า 100 ชนิดที่จะช่วยให้ประสบการณ์เกมเพลย์นั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งเวทมนตร์ได้ทุกแขนง โดย Charm จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามการใช้งานซึ่งจะมีทั้งมอบพลังในการต่อสู้ ช่วยเสริมการเงิน มอบพลังการขัดขวางศัตรู เสริมพลังให้กับคุณสมบัติต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมายกล่าวว่า “ด้วยกลิ่นอายที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน โทนสีอันสดใส และเหล่าแชมเปี้ยนแสนร่าเริงจะผสานรวมกันทำให้เซ็ต Magic n' Mayhem นี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสุดเหวี่ยง โจทย์ของเราคือการสร้างพื้นที่ให้ผู้เล่นสามารถโอบรับความคิดสร้างสรรค์และพิสูจน์ความเชี่ยวชาญของพวกเขาไปกับการสรรค์สร้างเวทมนตร์มากมายพร้อมด้วยเหล่าแชมเปี้ยนที่พวกเขารู้จักและหลงรัก ปราสาท Magitorium พร้อมแล้วที่จะเปิดประตูต้อนรับนักวางแผนทุกคน”ในครั้งนี้แฟน ๆ จะได้พบกับใบหน้าที่คุ้นตากันดีจาก TFT เซ็ตที่ผ่านมาใน Magic n' Mayhem อีกด้วย จากความนิยมอันล้นหลาม แชมเปี้ยน Faerie อย่าง Milio ที่ได้ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในการกลับมาของ TFT เซ็ต 9.5 Horizonbound พร้อมด้วยแชมเปี้ยนธีมมังกรอย่าง Nomsy และ Shyvana จาก TFT เซ็ต 7 Dragonlands ก็จะหวนคืนสู่สมรภูมินี้อีกครั้งเช่นกันเซ็ตนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติ 27 ชนิด แชมเปี้ยน 60 ตัว และ Augment แบบใหม่อีกกว่า 140 ชนิด ซึ่งรวมถึง Augment เดิมพันสูงโฉมใหม่ เพื่อเปิดทางให้กับเกมเพลย์แบบยิ่งเสี่ยงก็ยิ่งได้ไอเท็มพิเศษมากมาย นอกจากนี้ ปราสาท Magitorium ยังพร้อมต้อนรับนักวางแผนใหม่ด้วยเซอร์ไพรส์อีกมากมายประกอบด้วย Lumie (Little Legend ตัวใหม่ของเรา) พร้อมรูปลักษณ์แบบต่างๆ และรูปลักษณ์แบบใหม่ของ Bun Bun พร้อมเปิดตัวแชมเปี้ยนจิบิตัวใหม่มากมายซึ่งมีทั้ง Chibi Miss Fortune พื้นฐาน, Chibi Battle Bunny Miss Fortune, Chibi Galaxy Slayer Zed และ Chibi Prestige Cafe Cuties Gwen อีกด้วย และนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นจะได้พบกับ Le Bunny Bonbon Bistro Arena ด้วยเช่นกันกล่าวทิ้งท้ายว่า “Magic n’ Mayhem ได้ผสานเจตนารมณ์ของ TFT ในการทดลองอะไรใหม่ๆ ไม่จำเจไปกับธีมที่ล้ำสมัย รวมทั้งการคอลแลปกับเกมอื่นๆ ของ Riot Games แต่ยังสามารถคงไว้ซึ่งประสบการณ์เกมเพลย์ที่ดีที่เป็นหัวใจหลักของเกมเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เราตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เห็นนักวางแผนทั่วโลกได้แสดงทักษะด้านเวทมนตร์และค้นพบเรื่องสนุกสุดเซอร์ไพรส์ควบคู่กันไปในเซ็ตใหม่นี้”นอกเหนือจากรายละเอียดการอัปเดตเกมเพลย์แล้ว Riot Games ยังประกาศถึงแผนการจัดการแข่งขันด้วยเช่นกัน ทัวร์นาเมนต์แบบ Open นี้จะมีสล็อตการแข่งขันมากถึง 512 คน โดยผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกจะมาประชันฝีมือกันเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10,000,000 บาท และคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยน TFT Macao Open ไปครอง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขัน รายละเอียดเงินรางวัล รวมถึงวิธีการซื้อ Pass นั้นสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ teamfighttactics.leagueoflegends.com Teamfight Tactics เซ็ตใหม่ "Magic n’ Mayhem" จะเปิดให้เล่นพร้อมกันทั้งบนมือถือและพีซี ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Teamfight Tactics ได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Instagram และ Youtube