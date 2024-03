Teamfight Tactics เผยโฉมอัปเดตใหม่ "Inkborn Fables" พร้อมให้เล่น 20 มี.ค.นี้

ผู้เล่นจะได้พบกับเหล่าวิญญาณอัศจรรย์และแชมเปี้ยนภายใต้เกมเพลย์ใหม่ที่เรียกว่า "Encounter" โดยเกมจะสุ่มให้ผู้เล่นได้พบกับตัวละครเหล่านี้และได้รับโบนัสต่าง ๆ หรือเข้ามาช่วยเซอร์ไพรส์เปลี่ยนแปลงเกมให้สนุกสนานมากขึ้น โดยผู้เล่นจะมีโอกาสพบเจอ Encounter มากกว่า 80 แบบ ซึ่งจะช่วยให้เกมเพลย์ สดใหม่และน่าสนใจอยู่ตลอดเวลากล่าวว่า “สำหรับ Inkborn Fables เราอยากที่จะลองสำรวจบรรยากาศที่ต่างไปภายใน Teamfight Tactics และดูว่าเราจะทำสิ่งนั้นได้อย่างไรผ่านการย้ายผู้เล่นจากบรรยากาศปาร์ตี้แสนครึกครื้นใน Remix Rumble มาสู่โลกที่มีความผ่อนคลายมากกว่า ที่ซึ่งพวกเขาจะได้รับฟังตำนานและเรื่องเล่าบรรพกาลมากมาย”Inkborn Fables จะนำพาผู้เล่นออกผจญภัยไปในโลกใหม่แห่งธรรมชาติและความพิศวง ซึ่งรายล้อมไปด้วยความสวยงามมากมาย แต่สิ่งไม่คาดฝันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดการผจญภัยเช่นกัน โดยผู้เล่นจะได้ออกสำรวจเรื่องเล่าและตำนานภายในเซ็ตผ่านแชมเปี้ยน, คุณสมบัติ, Augment, Encounter และอื่น ๆ อีกมากมายเตรียมพบกับ 59 แชมเปี้ยนที่กำลังจะมาใน Inkborn Fables พร้อมด้วย 2 แชมเปี้ยนใหม่ จากโลกรูนเทอร์รา ได้แก่พี่สาวฝาแฝดของ Aphelios คือตัวละครที่พวกเราเคยเห็นกันมาแล้วหลายครั้งทั้งใน League of Legends และ Lends of Runeterra ในฐานะสกิลหรืออยู่ในประวัติของ Aphelios เท่านั้น และในครั้งนี้ Inkborn Fables ก็จะพาเธอให้ก้าวขึ้นสู่สนามรบในฐานะgeแชมเปี้ยนเป็นครั้งแรก และก็จะเป็นครั้งแรกที่ Teamfight Tactics จะเผยโฉมตัวละครใหม่ที่ไม่ใช่แค่ใน TFT เท่านั้น แต่สำหรับ โลกรูนเทอร์ราด้วยเจ้าของฉายา "อุ้งเท้ารื่นเริง" หรือยอร์เดิลผู้ชำนาญศิลปะการต่อสู้ ผู้ที่จะเปิดตัวใน Inkborn Fables เป็นครั้งแรกสำหรับเซ็ต Inkborn Fables นี้จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 27 แบบ Augment กว่า 100 ชิ้น และนักวางแผนหรือ Little Legend ตัวใหม่ Hundun นอกจากนี้ยังมีสกินใหม่สำหรับ Little Legend ที่มีอยู่แล้วอย่าง Spirit Blossom Dowsie and Lightbringer, Kanmei Dowsie and Spirit Blossom Lightbringer รวมถึงเปิดตัวแชมเปี้ยนจิบิตัวใหม่สามตัวอย่าง Chibi Morgana, Chibi Majestic Empress Morgana และ Chibi Spirit Blossom Ahri อีกด้วยกล่าวว่า “Teamfight Tactics ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่หลากหลายและลึกล้ำแก่ผู้เล่นสายกลยุทธ์ทุกคน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของเรา เราจะยังคงส่งมอบธีม คอนเทนต์ และเกมเพลย์ ที่จะช่วยให้เกมของเราสดใหม่และตื่นเต้นตลอดทั้งปี ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามนต์เสน่ห์ที่ผู้เล่น Teamfight Tactics ชื่นชอบไว้ต่อไป”Teamfight Tactics จะมาแชร์เซอร์ไพรส์สิ่งที่ผู้เล่นจะได้เจอใน Inkborn Fables นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันปล่อยตัวเซ็ตในวันที่ 20 มีนาคมผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเกมทั้ง Facebook (TFTTH) Instagram (@playtftth) และ YouTube (@playtftth)