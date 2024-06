League of Legends เตรียมเปิดศึก "Open Tournament 2024" ชิงรางวัล 250,000 บาท!

หลังจาก Riot Games บริษัทผู้พัฒนาเกมชื่อดังระดับโลกได้ตัดสินใจสร้างออฟฟิศในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเดินหน้าจัดกิจกรรม Hyperlocal ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ หวังเจาะตลาดเกมเมอร์ชาวไทยให้ถึงแก่นมากกว่าเดิมภายใต้เกมยอดนิยมต่าง ๆ มากมาย อาทิ League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics (TFT) และ League of Legends: Wild Rift รวมถึงการกลับมาจัดทัวร์นาเมนต์ล่าสุดอย่างด้วยRiot Games ประเทศไทยได้เดินเกมรุกอย่างต่อเนื่อง หลังจากปีที่แล้วชิมลางจัดการแข่งขัน League of Legends: REIGNITE Open Tournament จนสร้างแรงกระเพื่อมให้คอมมูนิตี้เกมเมอร์ไทยอย่างท่วมท้นตั้งแต่ปี 2566 ต่อเนื่องมาไตรมาสแรกของปี 2567 นี้ อาทิ กระแสตอบรับในแง่บวกเกี่ยวกับเกมในตำนานอย่าง League of Legends ผ่านในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ซึ่งขณะนี้เติบโตจนกระทั่งมีสมาชิกกว่า 20,000 คน หรือณ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยที่บัตรจำหน่ายหมดภายใน 10 วินาทีแรก และมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดเกือบ 700 คน ล้วนการันตีความสำเร็จได้เป็นอย่างดีสำหรับช่วงกลางปี 2567 นี้ Riot Games เตรียมแคมเปญใหญ่ไม่น้อยหน้าปีก่อน คือการแข่งขัน League of Legends รูปแบบออนไลน์ โดยเน้นสนับสนุนเกมเมอร์ชาวไทยให้มีโอกาสโชว์สกิลเพื่อผลักดันตัวเองขึ้นสู่บัลลังก์อันสูงสุด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท รวมทั้งการกลับมาออกอากาศภาษาไทยของทัวร์นาเมนต์ใหญ่กลางปีอย่าง MSI อีกครั้งหลังจากห่างหายไปหลายปี ซึ่งจะช่วยให้คอมมูนิตี้ LoL ในไทยทั้งผู้เล่นและผู้ชมเติบโตมากขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดทั้งปีสำหรับในรอบคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ เพื่อเฟ้นหา 4 ทีมสุดท้ายเข้ารอบ Playoffs และแข่งขันต่อเพื่อหาทีมผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในการแข่งขันเปิดรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567 เริ่มแข่งขันวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2567 (วันศุกร์ – วันอาทิตย์)เปิดรับสมัครวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2567 เริ่มแข่งขันวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2567 (วันศุกร์ – วันอาทิตย์)เริ่มแข่งขันวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2567 (วันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์)โดยจะมีการถ่ายทอดการแข่งขันทุกรอบตลอดระยะเวลากว่า 10 วัน ผ่านทาง Facebook และ Youtube ของ League of Legends Thailandไม่เพียงแค่นั้น ช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีการถ่ายทอดสดทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอย่าง Worlds 2024 เป็นภาษาไทย เพื่อให้แฟน ๆ LoL ชาวไทยได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมที่ตัวเองรักกันอย่างเต็มที่และเพื่อให้เกมของ Riot Games เข้าถึงคนทุกกลุ่ม ในปีนี้ได้มีการวางแผนที่จะขยายการแข่งขันระดับท้องถิ่นผ่านความร่วมมือของชุมชนเกมเมอร์ไทย เพื่อสร้างระบบนิเวศอีสปอร์ตอันจะต่อยอดในเชิงโครงสร้างมากขึ้น ทั้งหมดนี้รวมถึงการกลับมาของ Thailand Open Tournament 2024: Stand Your Ground ถือเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในสังคมเกมเมอร์ประเทศไทยกล่าวว่า “Riot Games รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้จัดทัวร์นาเมนต์ League of Legends Open Tournament อีกครั้ง นอกจากนี้เราพร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกคนยืนหยัด เตรียมสู้ทุกการแข่งขันและต่อสู้อย่างสุดใจ เกม League of Legends จะเป็นอีกพื้นที่เชื่อมต่อมิตรภาพจากการเล่นเกมกับเพื่อน ๆ รวมทั้งสร้างคอมมูนิตี้เกมและของแฟน ๆ League of Legends ให้แข็งแกร่งและแน่นแฟ้นขึ้นอีกครั้งRiot Games พร้อมแล้วที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ หลังจากที่เรามีฐานที่มั่นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมดี ๆ ในประเทศไทยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเข้าถึงคอเกมชาวไทยได้มากกว่าเดิม รวมถึงการที่เราพยายามสร้างระบบนิเวศอีสปอร์ตที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกระดับของชุมชนเกมเมอร์ไทย ให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงความสนุกสนานของเกม หรืออาจก้าวสู่ความเป็นนักแข่งเกมมืออาชีพได้ด้วยผมมั่นใจว่าทัวร์นาเมนต์จะเป็นอีกครั้งที่สร้างความประทับใจต่อผู้เข้าร่วมแข่งขันและแฟน ๆ ชาวไทยแน่นอน และยังเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะบ่งบอกว่านับจากนี้ ในครึ่งปีหลังจะยังมีอะไรหลายอย่างรอเซอร์ไพรส์คอเกมทุกคนอย่างแน่นอน”สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันเปิดรับสมัครแล้วอย่างเป็นทางการที่ riot.com/StandYourGround-Register ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง riot.com/StandYourGround-Rulebook และติดตามความเคลื่อนไหวของ Thailand Open Tournament 2024: Stand Your Ground ได้ที่Facebook: facebook.com/Leagueoflegendsth Instagram: https://www.instagram.com/leagueoflegendsth YouTube: youtube.com/@leagueoflegendstha