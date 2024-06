Swarm โหมด PVE ใหม่เอี่ยมจาก "League of Legends" พร้อมให้เล่น 17 ก.ค.นี้

Aurora แม่มดทะลุมิติ





"Swarm | Operation: Anima Squad" คือการนำเกมประเภทเอาตัวรอดฝ่าดงกระสุนมาผสานรวมกับเกมเพลย์ Co-Op PvE แบบใหม่เอี่ยม พร้อมการกลับมาในเวอร์ชัน Anima Squad ของเหล่าแชมเปี้ยนสุดฮิตจาก League of Legends อีกทั้งผู้เล่นยังจะได้ทำความรู้จักกับ Aurora แม่มดทะลุมิติ เผ่าวาสทาญ่าชาวเฟรลยอร์ดและแชมเปี้ยนใหม่ตัวล่าสุดที่เพิ่งเข้าสู่จักรวาล League of Legends อีกด้วยเผยว่า "ในช่วงต้นปี เราได้เกริ่นไว้ว่าเราอยากที่จะสร้างหนทางที่ทั้งใหม่และสนุกสนานสำหรับการเล่น League of Legends และเราก็ตื่นเต้นสุด ๆ ที่จะได้เปิดตัว Swarm แก่ผู้เล่นในระหว่างช่วงอีเวนต์ Anima Squad ในช่วงซัมเมอร์นี้ เรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับการเปิดตัวนี้ และหวังว่า Swarm จะสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เล่นทั้งใหม่และเก่าได้"- แท็กทีมเพื่อนมากสุด 3 คนและเลือกรายชื่อแชมเปี้ยนจากเหล่าสมาชิกระดับสูงของ Anima Squad จากนั้นเข้าต่อสู้เพื่อต่อกรกับเหล่า Primordian ในฐานะความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ- ด้วยการควบคุมสไตล์ WASD ผู้เล่นจะได้วิ่งไปมาในแผนที่ใหม่เอี่ยมอย่าง Final City ถล่มศัตรูให้ยับ ทำภารกิจให้สำเร็จ และเอาชีวิตรอดให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้- เมื่อการต่อสู้ดำเนินไป ผู้เล่นจะสามารถปลดล็อกและอัปเกรดอาวุธทรงพลังมากมาย รวมถึงสมาชิก Anima Squad คนใหม่ ๆ เพื่อช่วยในการจัดการฝูงศัตรูที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ไปพร้อมกัน- ผู้เล่นจะได้ร่วมมือกันเพื่อเสริมพลังถาวรแก่ตัวพวกเขาในแต่ละแมตช์ ผ่านการซื้อ Power Up ด้วยทองที่ได้รับในแต่ละเกม โดยการ Power Up เหล่านี้จะมอบบัฟถาวรที่ช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับปฏิบัติการภาคสนามของทีม เพื่อให้ผู้เล่นสามารถไปต่อได้ยิ่งขึ้นในแต่ละแมตช์Primordian คือ สิ่งมีชีวิตจากบรรพกาลที่ลุกขึ้นผงาดจากท้องทะเล พวกเขาคือเซลล์เม็ดเลือดขาวแห่งดาวเคราะห์ที่ต้องการจะวิวัฒนาการโลกในครั้งถัดไป และเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือการกวาดล้างมนุษยชาติให้หมดสิ้น ภัยคุกคามแห่ง Primordian ได้ผลักดันให้อารยธรรมมนุษย์ต้องยืนอยู่บนเส้นด้าย และเป็นเวลาหลายปีที่เผ่าพันธุ์ผู้เหลือรอดต้องซ่อนตัวอยู่ในเงามืด เพื่อหลบหนีจากการถูกกวาดล้าง และท่ามกลางเถ้าถ่านแห่งดาวเคราะห์ Final City ก็ถือกำเนิดขึ้น และจากนั้น Anima Squad กลุ่มทหารชั้นสูงแห่ง Final City ที่ประกอบด้วยนักรบติดอาวุธทรงพลังผู้ถือครองเทคโนโลยีในการกำจัดเหล่า Primordian ก็ได้นำพารุ่งอรุณแห่งการต่อต้านมาสู่มวลมนุษย์ เพื่อต่อสู้และนำชีวิตแบบเก่ากลับคืนมา- Battle Dove Seraphine, Primordian Aatrox (Legendary)- Prestige Cyber Cat Yuumi, Prestige Battle Lion Leona (Prestige)- Battle Bat Xayah, Battle Bear Illaoi, Battle Bunny Aurora, Battle Lion Leona, Battle Wolf Yasuo, Cyber Cat Yuumi, Primordian Bel'Veth, Primordian Briar, Primordian Rek'Sai- Admiral Battle Bunny Miss Fortune (Mythic Variant)Aurora เกิดมาในเผ่าวาสทาญ่ารูปลักษณ์กระต่ายแห่งเฟรลยอร์ด ผู้เติบโตมาพร้อมความสามารถในการมองเห็นม่านกั้นระหว่างโลกวัตถุและโลกวิญญาณ ความสามารถสุดพิเศษนี้ทำให้มันยากมากที่เธอจะเชื่อมโยงกับผู้คน ทว่าเธอกลับพบมิตรสหายในรูปแบบของวิญญาณใกล้ตัวที่อาศัยอยู่ในขอบเขตนั้นแทน และด้วยความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวความสามารถของตนเอง Aurora จึงตัดสินใจออกจากหมู่บ้านเพื่อท่องไปทั่วดินแดนเฟรลยอร์ดในที่สุดAurora คือแชมเปี้ยนเลนโซโล่ ผู้สามารถเล่นได้ทั้งในเลนบนและเลนกลาง เธอคือเมจสายตะลุมบอนผู้มีความสามารถในการเข้าสู่ "ร่างวิญญาณ" โดย Aurora ถือเป็นส่วนเสริมแสนพิเศษสำหรับรายชื่อแชมเปี้ยนทั้งในด้านเกมเพลย์ ประวัติพื้นหลัง และบุคลิกลักษณะส่วนตัวของเธอใส่ชุดและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อเข้าต่อกรกับภัยรุกรานแห่ง Primordian ไปกับคอลเลกชันสินค้า Anima Squad ซึ่งมาพร้อมสมาชิกหน่วยทั้งใหม่และเก่า คอลเลกชันนี้ประกอบไปด้วยชุดเครื่องแต่งกาย ฟิกเกอร์ และของเสริมอีกมากมาย:- แจ็กเกตบอมเบอร์ Anima Squad- เสื้อยืด Anima Squad Seraphine- เสื้อยืด Anima Squad Primordian Aatrox- หมวก Anima Squad Battle Bunny- แผ่นรองเมาส์ Anima Squad Seraphine XL- ฟิกเกอร์ Battle Bunny Miss Fortune- แผ่นรองเมาส์ Battle Bunny Miss Fortune XL- ตุ๊กตา Battle Bunny Tibbers คอลเลกชันสินค้า Anima Squad จะเปิดให้เป็นเจ้าของผ่านช่องทางออนไลน์เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคมเป็นต้นไป