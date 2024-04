"Teamfight Tactics" เปิดศึกอีสปอร์ตครั้งแรกในไทย ชิงรางวัลรวม 250,000 บาท!

ทัวร์นาเมนต์ "Draw Your Destiny Open Tournament" จะใช้การแข่งรูปแบบใหม่เพื่อเฟ้นหาผู้เข้ารอบ 128 คน แบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนแรกที่เป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครแบบ Open Qualifier ระหว่างผู้สมัครทั้งหมด เพื่อคัดเลือก 64 คนสุดท้ายในหมวดหมู่นี้ โดยผู้ชนะทั้ง 64 คนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป เพื่อไปดวลกับผู้เล่นรับเชิญอีก 64 คนที่พร้อมมาประลองกลยุทธ์การวางแผนกันอย่างดุเดือดทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ Riot Games ที่ต้องการต่อยอดกระแสตอบรับที่ดีของ TFT ภายหลังการเปิดการเล่นแบบ Cross-platform หรือระบบที่ผู้เล่นจาก Mobile และ PC สามารถเล่นด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับผู้เล่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวเมื่อช่วงพฤศจิกายนปี 2566 ที่ผ่านมา ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้เล่น TFT ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเปิดตัวแอปพลิเคชันด้านกล่าวว่า “ทัวร์นาเมนต์ Teamfight Tactics ที่จัดในประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Hyper-localization หรือการสร้างสรรค์ผลงานจากเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ เพื่อที่จะใกล้ชิดและส่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นเกม คอมมูนิตี้ และอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชอบเกมของ Riot Games ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นภายหลังการเปิดตัวของ Cross-platform ในเกม Teamfight Tactics บนมือถือและ PC เมื่อปีที่ผ่านมา เราได้เห็นกระแสตอบรับที่ดีมากจากผู้เล่นเกมและคอมมูนิตี้ชาวไทย และมันคือสิ่งที่เราอยากต่อยอดให้ดีขึ้นไปอีกผ่านการจัดแคมเปญและกิจกรรมดี ๆ ที่จะเชิญชวนผู้เล่นชาวไทยมาร่วมสนุกกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เราเชื่อมั่นว่าการจัดทัวร์นาเมนต์ Draw Your Destiny จะช่วยกระตุ้นให้เกมเมอร์ชาวไทยหันมาสนใจ Teamfight Tactics มากขึ้น นอกจากนี้ เรายังจะได้ทราบถึงความต้องการของผู้เล่นชาวไทยและได้รับฟีดแบ็กโดยตรงจากผู้เล่น เพื่อนำไปต่อยอดแคมเปญที่ตอบโจทย์เกมเมอร์ไทยต่อไปอีกด้วย”- เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน นี้- เริ่มแข่งขันวันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม นี้- ผู้เล่นทุกคนสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้- สมัครเข้าแข่งขันได้ที่ discord.gg/thailandtftesports - อ่านกฎกติกาการแข่งขันได้ที่ riot.com/TFTTHset11rulebook นอกจากการแข่งขันแล้ว ทาง Riot Games ก็ยังมีอีกกิจกรรมที่เตรียมไว้ให้สาวก TFT ชาวไทยมาติดตามความสนุกอย่างต่อเนื่องอย่างกิจกรรมกิจกรรมชิงของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เชิญชวนเหล่าสตรีมเมอร์ TFT ที่ทุกคนคุ้นเคยมาร่วมกันแข่งขันเพื่อพิชิตภารกิจประจำสัปดาห์ตลอดเดือนเมษายน เพื่อชิงของรางวัลให้แฟนๆ ของพวกเขานอกจากจะได้ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์เหล่าสตรีมเมอร์คนโปรดของตัวเองคว้ารางวัลในแต่ละสัปดาห์มาให้แล้ว แฟน ๆ ยังจะได้พบกับคอนเทนท์เชิงความรู้และเทคนิคอัดแน่นเกี่ยวกับวิธีเล่น Teamfight Tactics: Inkborn Fables (เซ็ทใหม่ล่าสุดในเกม) รวมทั้งการสร้างคอมพ์สุดเทพหลากหลายรูปแบบจากอินฟลูเอ็นเซอร์มากประสบการณ์มากมาย อาทิ Bliss, Foeman, FuuTime, Inorin, Mikasa Gaming, Mystery, Nakama Channel, Reverie, steplomchoi, ViperPro, Zalvo และ ถุงชา ให้ผู้เล่นทุกคนให้ได้ฝึกฝนกันอีกด้วยติดตามรายละเอียดการแข่งขัน Teamfight Tactics: Draw Your Destiny Tournament และข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook YouTube และ discord.gg/leagueoflegendsthailand