"Shin Megami Tensei V" ทำยอดขายรวม 1.6 ล้านชุดทั่วโลก!

"Shin Megami Tensei V" วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2021 ตามมาด้วยภาคเสริม "Shin Megami Tensei V: Vengeance" วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกมเมอร์ทั่วโลก ด้วยเนื้อเรื่องใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้ตัวเกมสามารถทำยอดขายได้ถึง 500,000 ชุดตั้งแต่ 3 วันแรกที่วางจำหน่าย"Shin Megami Tensei V: Vengeance" ได้รับ Meta Score 88 คะแนน จากบทวิจารณ์ของสื่อในยุโรปและอเมริกา นอกจากนี้ยังได้รับเรตติ้งสูงจากสื่อหลักในอเมริกาเหนือ รวมถึง Siliconera ได้ 100 คะแนน, Atomix ได้ 92 คะแนน, Digital Trends ได้ 90 คะแนน และ GameSpot ได้ 90 คะแนน นอกจากนี้ บน Steam ยังได้รับคะแนนแง่บวกถึง 95% และได้รับสถานะ Overwhelmingly Positive จากเกมเมอร์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2024"Shin Megami Tensei V: Vengeance" ภาคเสริมที่นำ "Shin Megami Tensei V" ที่เคยวางจำหน่ายเมื่อปี 2021 มาปรับปรุงใหม่ เพิ่มเนื้อเรื่องและระบบใหม่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเนื้อเรื่องจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ Canon of Creation เรื่องราวดั้งเดิมที่เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างเทพและปีศาจ และ Canon of Vengeance เนื้อเรื่องใหม่เล่าถึงการแก้แค้นของ The Fallen โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวละครใหม่และกลุ่มปีศาจลึกลับ Qadištu ด้วยสองเส้นเรื่องที่ขัดแย้งกันจะทำให้ผู้เล่นได้พบกับฉากจบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง"Shin Megami Tensei V: Vengeance" วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S และ PC ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/megaten5/vengeance/en/