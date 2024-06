ภาคสมบูรณ์ "Shin Megami Tensei V: Vengeance" วางจำหน่ายแล้ววันนี้

"Shin Megami Tensei V: Vengeance" ภาคเสริมที่นำ "Shin Megami Tensei V" ที่เคยวางจำหน่ายเมื่อปี 2021 มาปรับปรุงใหม่ เพิ่มเนื้อเรื่องและระบบใหม่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเนื้อเรื่องจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ Canon of Creation เรื่องราวดั้งเดิมที่เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างเทพและปีศาจ และ Canon of Vengeance เนื้อเรื่องใหม่เล่าถึงการแก้แค้นของ The Fallen โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวละครใหม่และกลุ่มปีศาจลึกลับ Qadištu ด้วยสองเส้นเรื่องที่ขัดแย้งกันจะทำให้ผู้เล่นได้พบกับฉากจบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนื้อเรื่องของเกมเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทำให้เมืองโตเกียวอยู่ในสภาพล่มสลายและมีปีศาจออกอาละวาดไปทั่ว ผู้เล่นซึ่งเป็นนักเรียนธรรมดาได้หลอมรวมเข้ากับเทพ Aogami และกลายเป็น Nahobino ต้องทำงานร่วมกับ Bethel องค์กรของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติให้ได้เกมเพลย์ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นดาร์คแฟนตาซีอาร์พีจีที่ผู้เล่นคุ้นเคย ผู้เล่นจะได้สำรวจเมืองโตเกียวที่ล่มสลาย และเข้าปะทะกับเหล่าปีศาจในรูปแบบเทิร์นเบส โดยภายในเกมมีปีศาจมากกว่า 270 แบบ ที่ผู้เล่นสามารถชักชวนมาเป็นพวก เพื่อใช้ความสามารถอันหลากหลายของเหล่าปีศาจในการเอาชนะศัตรู"Shin Megami Tensei V: Vengeance" วางจำหน่ายแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S และ PC ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/megaten5/vengeance/en/