"Shadow of the Ninja" เกมนินจาปะทะจักรกลฉบับรีเมก วางจำหน่าย 29 ส.ค.นี้

"Shadow of the Ninja" รีเมกจากเกมชื่อเดียวกันที่เคยวางจำหน่ายบนเครื่องแฟมิคอมในปี 1990 โดยตัวเกมได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเกมแอ็คชันสองมิติที่ดีที่สุดในยุคนั้น ผู้เล่นจะได้เลือกเล่นเป็นหนึ่งในสองตัวละครหลักคือ Hayate และ Kaede ใช้อาวุธและวิชานินจาหลากหลายรูปแบบต่อกรกับศัตรูจักรกลสุดอันตรายเพื่อปกป้องโลก โดยตัวเกมรองรับทั้งการเล่นคนเดิยวและโหมด Co-opตัวเกมพัฒนา NatsumeAtari สตูดิโอที่เคยพัฒนาเกมเวอร์ชันดั้งเดิม ซึ่งได้ทีมงานชุดเดิมกลับมาพัฒนาเกมเวอร์ชันรีเมก นำเสนอกราฟิกสไตล์เรโทร 16 บิท ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งตัวละครหลัก ศัตรู และฉากต่าง ๆ มาพร้อมเพลงประกอบที่แต่งขึ้นใหม่โดยคุณ Iku Mizutani ผู้แต่งเพลงประกอบเกมเวอร์ชันดั้งเดิม"Shadow of the Ninja" เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5 และ PC (Steam) ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/kage-shadowoftheninja/