ภาคเสริม "ELDEN RING Shadow of the Erdtree" วางจำหน่ายแล้ววันนี้!

"ELDEN RING Shadow of the Erdtree" ภาคเสริมที่จะเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับเหล่าผู้มัวหมองในโลกที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลสร้างสรรค์ขึ้นโดย Hidetaka Miyazaki ผู้กำกับจาก FromSoftware และ George R. R. Martin เจ้าของต้นฉบับซีรีส์แฟนตาซี "มหาศึกชิงบัลลังก์ (A Song of Ice and Fire)" เกมต้นตำรับเปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และเป็นที่กล่าวขานในวงกว้างด้วยยอดจำหน่ายกว่า 25 ล้านชุด ทั้งยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายจากทั่วโลก รวมถึงรางวัล Game of the Year จาก The Game Awards 2022, Golden Joystick Award 2022, 26th D.I.C.E. Awards, และ 2023 Game Developers Choice Awards และได้รับการเชิดชูเกียรติจากหลากหลายสถาบันในด้านการเล่าเรื่อง การออกแบบเกม และมูลค่าของโปรดักชันในภาคเสริม Shadow of the Erdtree ผู้เล่นจะได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนเงาทมิฬเพื่อออกผจญภัยครั้งใหม่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยปริศนาและภยันตราย รายล้อมไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวของเหล่าบอสศัตรูสุดสยอง ผู้เล่นจะได้ลับคมฝีมือการเล่นพร้อมกับแสวงหาเครื่องมือ อาวุธ ทักษะต่อสู้ และเกราะป้องกันแบบใหม่ ในครั้งนี้ เหล่ากองกำลังเกียรติยศผู้มัวหมองทั้งหลายซึ่งครั้งหนึ่งเคยไต่เต้าขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดน จักต้องลาจากบัลลังก์ เพื่อออกตามรอยเท้าของมิเคล่าและก้าวเข้าสู่เรื่องราวบทใหม่อันแสนชั่วร้าย อันจะนำไปสู่การคลี่คลายตำนานด้านมืดของ ELDEN RING"ELDEN RING Shadow of the Erdtree" วางจำหน่ายแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และพีซีผ่านทาง Steam ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://eldenring.bn-ent.net/