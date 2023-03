"ตินตินผจญภัย" เปิดตัวภาคใหม่ตะลุยสุสานฟาโรห์ วางจำหน่ายปี 2023 นี้

"Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh" (การผจญภัยของตินติน ตอน ซิการ์ของฟาโรห์) เป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจหนังสือการ์ตูนชุด การผจญภัยของตินติน ที่มียอดจำหน่ายมากกว่า 275 ล้านชุดทั่วโลก โดยในเกมภาคใหม่นี้ ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น "ตินติน" นักข่าวหนุ่ม ผู้มีนิสัยรักการผจญภัย หลังจากได้พบกับศาสตราจารย์ "ซาร์โคฟากัส" ขณะล่องเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นักข่าวหนุ่มได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาสุสานของฟาโรห์ "คิ-ออส" ที่จะนำไปสู่การค้นพบความลับอันดำมืดที่ซ่อนอยู่ในสุสาน และการไล่ล่าของเครือข่ายค้ายาเสพติดขนาดมหึมาที่กระจายอยู่ทั่วตะวันออกตัวเกมจะเป็นแนวผจญภัยไขปริศนาแบบอินเทอร์แอคทีฟ ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นนักสืบเพื่อค้นหาเบาะแส แทรกซึม และไขปริศนา ในรูปแบบการเล่นที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในการผจญภัยเหมือนเป็นนักข่าวตัวจริง"Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh" จะวางจำหน่ายภายในปี 2023 นี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch และ PC