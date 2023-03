เกมแข่งรถเลโก้ "LEGO 2K Drive" วางจำหน่าย 19 พ.ค.นี้

"LEGO 2K Drive" ผลงานเกมชิ้นแรกจากการร่วมมือระหว่าง 2K และ The LEGO Group ที่พัฒนาโดย Visual Concepts เพื่อยกระดับประสบการณ์เกม LEGO ที่แฟน ๆ ทั่วโลกชื่นชอบ ด้วยเกมขับรถผจญภัยแบบโลกเปิดที่รวมองค์ประกอบของการแข่งรถและการปรับแต่งรถที่หลากหลายเข้าด้วยกันผู้เล่นจะได้เดินทางไปยังไบโอมที่หลากหลายของ Bricklandia และแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัล Sky Cup รวมทั้งเลือกเล่นในแบบของตนเองผ่านโลกที่เปิดกว้างที่ให้ผู้เล่นเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุม และยังมีกิจกรรมการแข่งรถ มินิเกม ชาเลนจ์ ของสะสม สิ่งของที่ผู้เล่นต้องทำลาย และรถจากธีม LEGO ไม่ว่าจะเป็น City, Creator, Speed Champions ฯลฯสัมผัสประสบการณ์แข่งรถที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นตามแบบฉบับ LEGO 2K Drive ซึ่งผู้เล่นจะต้องต่อสู้เพื่อฝ่าฟันไปตามสนามแข่งต่าง ๆ พร้อมเก็บสะสมพลังที่จะมาช่วยพลิกเกมได้อย่างทันตาLEGO 2K Drive นำเสนอระบบการปรับแต่งที่ให้ผู้เล่นสามารถสร้างรถในฝันโดยประกอบจากชิ้นส่วน LEGO กว่า 1,000 ชิ้น ที่ผู้เล่นสามารถพบได้ตลอดการผจญภัย รวมถึงตัวเลือกที่หลากหลายในการปรับแต่งสี สติ๊กเกอร์ ลวดลาย และอื่น ๆLEGO 2K Drive มาพร้อมระบบ co-op และ multiplayer ที่ครบครัน ให้ผู้เล่นสามารถร่วมสนุกไปกับเพื่อนหรือครอบครัว ด้วยระบบเกมแบบ local การแบ่งหน้าจอสองคน (2-person split-screen) หรือการค้นหาแมตช์ออนไลน์เพื่อร่วมสนุกไปกับผู้เล่นอื่นที่อยู่ระดับเดียวกันเผยว่า “วิดีโอเกมเป็นสื่อบันเทิงที่สำคัญที่ช่วยให้แฟน ๆ ของเรา ได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของ LEGO System-in-Play และผลงานชั้นเยี่ยมของ 2K ในการนำเสนอเกมที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ให้กับผู้เล่นที่หลากหลาย ซึ่งนั่นทำให้ 2K เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบในการร่วมสร้างเกม LEGO คุณภาพระดับ AAA เรารู้สึกตื่นเต้นที่แฟน ๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่รวบรวมความสนุกและเฮฮาของ LEGO ไว้ใน LEGO 2K Drive”เผยว่า “ด้วยประวัติของแบรนด์ LEGO เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราที่มีต่อพันธมิตร และแฟน ๆ ที่คอยสนับสนุน LEGO มาโดยตลอด เราเดินหน้าคิดค้นและนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ เพื่อยกระดับเกม LEGO ไปสู่อีกขั้น สำหรับ LEGO 2K Drive เราได้คัดเลือกสุดยอดนักพัฒนาเกมที่ทุ่มเทให้กับการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ โดยเราหวังว่าแฟน ๆ จะมีโอกาสได้สัมผัสในเร็ว ๆ นี้”เผยว่า “ด้วยที่ 2K กำลังขยายพอร์ตโฟลิโอของเราไปสู่ฐานลูกค้าใหม่ เรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ The LEGO Group ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีประวัติการส่งมอบประสบการณ์ที่โดดเด่นแก่ลูกค้า LEGO 2K Drive ถือเป็นก้าวแรกที่เยี่ยมยอดในการทำงานร่วมกันระหว่าง 2K และ The LEGO Group เพื่อนำเสนอเกม LEGO ในรูปแบบที่แหวกแนวกว่าเคย”ได้แก่:วางจำหน่ายในราคา $59.99 บน PlayStation 4, Xbox One, PC และ Nintendo Switch และราคา $69.99 บน PlayStation 5 และ Xbox Series X|S ในรูปแบบแผ่นเกมและแบบดิจิทัลวางจำหน่ายในราคา $99.99 พร้อมกิมมิคใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถ ลวดลายและมินิฟิเกอร์ LEGO ภายในตัวเกม และ Year 1 Drive Pass พร้อมเนื้อหา Drive Pass สี่ซีซันที่มีทั้งรถ ธีมและไบโอมใหม่ ๆ รวมอยู่ด้วยวางจำหน่ายในราคา $119.99 พร้อมกิมมิคใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถที่มีมาให้เลือกหลายรูปแบบ ลวดลายและมินิฟิเกอร์ LEGO ภายในตัวเกม และ Year 1 Drive Pass พร้อมเนื้อหา Drive Pass สี่ซีซันที่มีทั้งรถ ธีมและไบโอมใหม่ ๆ รวมอยู่ด้วยLEGO 2K Drive Standard Edition พร้อมวางจำหน่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำหรับ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch และ PC ผ่าน Steam และ Epic Games Store ส่วน Awesome Edition และ Awesome Rivals Edition แบบดิจิทัลจะพร้อมวางจำหน่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และ Awesome Edition (แบบแผ่นเกม) สำหรับ Playstation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ Nintendo Switch จะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lego.2k.com/drive