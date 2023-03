"The Tale of Onogoro" พร้อมร่ายเวทย์ปราบมารบน PSVR2 วันที่ 25 มี.ค.นี้

"The Tale of Onogoro" เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสู่เกาะ Onogoro โลกคู่ขนานที่มีความเป็นญี่ปุ่นยุคโบราณผสมผสานเทคโนโลยีสตีมพังค์ ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางร่วมกับ "ฮารุ" มิโกะสาวผู้อัญเชิญผู้เล่นมาจากต่างโลก ในการผจญภัยไขปริศนา และต่อสู้กับอสูรกายยักษ์ที่เรียกว่า "คามิ" เพื่อปกป้องบ้านเมืองให้พ้นภัยคุณ Masayuki Nozawa ผู้ช่วยผู้จัดการของ AMATA.K.K. กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำแพคเกจของ The Tale of Onogoro มาสู่มือของผู้เล่น ต้องขอบคุณ Perp Games ที่ช่วยให้การผลิตและการจัดจำหน่ายเป็นไปอย่างราบรื่น เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับ Perp Games เพื่อส่งต่อเกมที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เล่นมากมายทั่วโลก"คุณ Rob Edwards กรรมการผู้จัดการของ Perp Games กล่าวว่า "The Tale of Onogoro คือโลกแห่งเวทมนตร์ที่เต็มไปด้วยปริศนา การผจญภัย และการต่อสู้ เราชอบความคิดสร้างสรรค์ของทีมและความหลงใหลในการนำเสนอเกมแอคชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวเกมแรกมาสู่ PlayStation VR2""The Tale of Onogoro" เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation VR2 ในรูปแบบแผ่นดิสก์ วันที่ 25 มีนาคมนี้ ส่วนรูปแบบดิจิทัลดาวน์โหลดวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation Store ราคา 1,166 บาท