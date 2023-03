อนิเมะสาวน้อยปรุงยา "Atelier Ryza" เตรียมฉายเดือนกรกฎาคมนี้

Atelier Ryza เล่าเรื่องราวของ Stout Reisalin หรือ Ryza เด็กสาวที่อาศัยอยู่บนเกาะ Kurken ผู้แสวงหาการผจญภัย วันหนึ่งเธอได้พบกับเรือพายที่ถูกทิ้งไว้ จึงออกเดินทางไปยังแผ่นดินใหญ่พร้อมกับ Marslink Lent และ Mongarten Tao เพื่อนของเธอ ระหว่างทาง Ryza ได้พบกับนักเล่นแร่แปรธาตุ Vollmer Empel และ Decyrus Lila ผู้นำพาเธอเข้าสู่เส้นทางของการเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุและเริ่มต้นการผจญภัยที่จะนำไปสู่การค้นพบความจริงเกี่ยวกับบ้านเกิดของเธออนิเมะจะผลิตโดยสตูดิโอ LIDENFILMS ที่มีผลงานชื่อดังอย่าง Tokyo Revengers กำกับโดยคุณ Emma Yuzuriha ออกแบบตัวละครโดยคุณ Tomoyuki Shitaya (ยอดนักปรุงโซมะ) และแต่งเพลงประกอบโดยคุณ Kazuki Yanagawa (Atelier Escha & Logy)ด้านนักพากย์ที่มีประกาศออกมาแล้ว คุณ Yuri Noguchi ให้เสียง Stout Reisalin , คุณ Hitomi Oowada ให้เสียง Valentz Klaudia , คุณ Takuma Terashima ให้เสียง Marslink Lent , คุณ Yui Kondou ให้เสียง Mongarten Tao , คุณ Hirofumi Nojima ให้เสียง Vollmer Empel และคุณ Haruka Terui ให้เสียง Decyrus Lilaเกม Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout พัฒนาโดยสตูดิโอ Gust จัดจำหน่ายโดย Koei Tecmo เปิดตัวครั้งแรกบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, Nintendo Switch และ Steam ในเดือนกันยายนปี 2019 ตามมาด้วยภาคต่อ Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy เปิดตัวบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, PlayStation 5 และ Nintendo Switch ในเดือนธันวาคมปี 2020 ก่อนพอร์ตลง Steam ในเดือนมกราคมปีถัดมา โดยเกมทั้งสองภาคสามารถทำยอดขายรวม 1.6 ล้านชุดสำหรับภาคที่สาม Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch และ Steam ในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้