"Far Cry 5" ฉลอง 5 ปี เปิดให้เล่นฟรี 5 วัน พร้อมอัพเกรดกราฟิก 60 PFS

*ทุกความก้าวหน้าในช่วงเล่นฟรีสุดสัปดาห์สามารถนำไปเล่นต่อได้เมื่อซื้อเกมเวอร์ชั่นเต็มบนแพลตฟอร์มเดียวกัน





"Far Cry 5" เกมเดินยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบโลกเปิด เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมือง Hope County รัฐมอนแทนาที่โดนตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยฝีมือลัทธิวันสิ้นโลกสุดคลั่ง ผู้เล่นจะต้องเข้าร่วมกองกำลังประชาชน แล้วสร้างกองกำลังต่อต้านเพื่อปลดปล่อยชุมชนให้เป็นอิสระผู้เล่นจะได้ออกบินยิงต่อสู้กับพวกลัทธิคลั่งทั่วผืนฟ้าของ Big Sky Country ทำลายเสบียงลัทธิด้วยยานพาหนะ, ระเบิด ฯลฯ รวมถึงเกณฑ์เหล่าสิงห์ปืนไวรับจ้างที่มีมากมายหลายตัวละคร หรือ เหล่าเขี้ยวรับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่น หมี และเสือภูเขา เพื่อเติมเต็มรูปแบบการเล่นของผู้เล่น ไม่ว่าจะอยากเน้นลอบเร้น หรือ เข้าชนซึ่ง ๆ หน้า ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางลุยแบบไหน หรือจะสร้างความโกลาหลยังไง ทั้งหมดอยู่ที่ผู้เล่นตัดสินใจนอกจากแพตช์ Native 60 FPS ที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ว ผู้เล่นที่ไม่มีเกมยังสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมเล่นฟรีสุดสัปดาห์ ที่จะเปิดให้เล่น "Far Cry 5" บนทุกแพลตฟอร์ม (Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 และ PC) ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคมนี้ พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 85%อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.farcry.com/farcry5