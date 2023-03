ELDEN RING ประกาศทำภาคขยาย "Shadow of the Erdtree"

การประกาศครั้งนี้ถูกเผยออกมาทางสื่อโซเชียลหลายช่องทาง โชว์แค่ภาพศิลป์ภาพเดียวโดยยังไม่มีรายละเอียดเนื้อหาการเล่นหรือช่วงเวลาวางจำหน่ายที่แน่ชัด ยืนยันว่าได้เล่นทุกแพลตฟอร์มตามเดิมสำหรับตัวเกมต้นฉบับ ELDEN RING ก็เป็นผลงานการพัฒนาของค่าย FromSoftware ร่วมกับบันไดนัมโคจัดจำหน่าย ออกมาครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022 ลงคอนโซล PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC ผ่านทาง STEAMความสำเร็จของเกมในด้านยอดขายก็ทำได้ถึง 20 ล้านชุดรวมกันทั่วโลก ส่วนฝั่งนักวิจารณ์ก็ชนะรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีหลายสาขาอาทิ The Game Awards 2022 จากการโหวตทั่วโลก Japan Game Awards ในญี่ปุ่น และล่าสุดคือ D.I.C.E. Awards จากคนในวงการเองเนื้อหาของ ELDEN RING จะเป็นแนวแอคชัน RPG ให้ผู้เล่นได้ออกผจญภัยอย่างอิสระไปในโลกอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยศัตรูหลากหลายแบบ สร้างโดย มิยาซากิ ฮิเดทากะ ผู้ให้กำเนิดเกมซีรี่ส์ DARK SOULS และเขียนเรื่องราวจักรวาลโดย จอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน จากมหาศึกชิงบัลลังก์ Game of Thrones