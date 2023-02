"One Piece Film: Red" และ "Spy x Family" คว้ารางวัลอนิเมะยอดเยี่ยมแห่งปี!

ในปีนี้มีอนิเมะถูกเสนอชื่อเข้าชิงกว่า 412 เรื่อง โดยเป็นอนิเมะที่ฉายในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2021 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2022 คณะกรรมการได้ทำการคัดจนเหลือ 100 เรื่อง (แบ่งเป็นทีวีอนิเมะ 80 เรื่อง และอนิเมะมูฟวี่ 20 เรื่อง) ก่อนจะประกาศรางวัลใหญ่ประจำปีคือรางวัลอนิเมะมูฟวี่ยอดเยี่ยม ได้แก่ "One Piece Film: Red" และรางวัลทีวีอนิเมะยอดเยี่ยม ได้แก่ "Spy x Family"ด้านรางวัล Anime Fan Award ซึ่งมาจากคะแนนโหวตของแฟน ๆ ตกเป็นของ "Mechamato" แอนิเมชั่นสามมิติจาก Cartoon Network ผลิตโดยสตูดิโอในประเทศมาเลเซีย โดยเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเด็กหนุ่มที่ต้องร่วมมือกับหุ่นยนต์ที่สามารถรวมร่างกับสิ่งของต่าง ๆ ให้กลายเป็นอุปกรณ์ไฮเทค เพื่อไล่จับหุ่นยนต์ชั่วร้ายที่ก่อความวุ่นวายในเมืองนอกจากนี้ยังมีรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่ทำงานในวงการอนิเมะ ได้แก่คุณ เรโกะ โยชิดะ (Blue Period, Heike Monogatari)คุณ โกโร่ ทานิกุจิ (One Piece Film: Red)คุณ โยชิมิจิ คาเมดะ (Inu-Oh)คุณ เอโต้ โควจิ (ดาบพิฆาตอสูร : ย่านเริงรมย์ )Ado (One Piece Film: Red)เทศกาลอนิเมะ Tokyo Anime Award Festival มีกำหนดจัดขึ้นที่อิเคะบุคุโระ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคมนี้ ซึ่งในงานจะมีการประกาศรางวัลเพิ่มเติมนอกเหนือจากรางวัลอนิเมะยอดเยี่ยมที่ประกาศไปแล้ว ได้แก่ Feature Animation ยอดเยี่ยม ส่งเข้าชิง 31 เรื่อง จาก 26 ประเทศ และ Short Animation ยอดเยี่ยม ส่งเข้าชิง 872 เรื่อง จาก 63 ประเทศ โดยเบื้องต้นคณะกรรมการได้คัดเลือกจนเหลือ 33 เรื่อง (Feature Animation 4 เรื่อง และ Short Animation 32 เรื่อง) ที่จะจัดแสดงภายในงาน ก่อนมอบรางวัลในแต่ละประเภทต่อไปที่มา : https://animefestival.jp/