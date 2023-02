“มหานคร On Stage”สุดยอดคอนเสิร์ตใน Bangkok Design Week 2023.. สะท้อนมุมมองคนรุ่นใหม่ของชาวกรุงเทพฯ ผ่านบทเพลงและการแสดง

วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ.66 ที่ผ่านมา มีการรวมตัวกันของวัยรุ่นแนวสร้างสรรค์ ณ ลานหน้าตึกไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ เพื่อชมคอนเสิร์ตซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ ตื่นตัวที่จะทำงานด้านศิลปะ ให้ออกมาในรูปแบบที่น่าสนใจบรรยากาศภายในงานมีความครึกครื้น คนรุ่นใหม่แห่มาดูอย่างเต็มอัฒจันทร์ มีทั้งเพลงที่สนุก เรียกเสียงหัวเราะ อย่างเพลง “ไม่เป็นไร” และ “เทพีพิโรธ” เพลงซึ้ง อย่าง “แค่เพียงรัก” “Where Can I Go?” “ทุกๆวันที่ไม่มีกัน” และเพลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง “ภาพลวงตา” ทั้งเนื้อเพลงและท่วงทำนอง ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนออกมาได้อยากลึกซึ้ง บวกกับการแสดงที่ทรงพลัง ทำให้เสียงเชียร์สนั่น โดนใจ ถูกใจคนรุ่นใหม่ที่ชอบดูละครเวทีมิวสิคัล“มหานคร On Stage” เป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมเพลงแนว Theatre-Pop โดยนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ และถ่ายทอดเสียงร้องโดยนักแสดงชั้นนำจาก Broadway National Tour ภาพยนตร์แอนิเมชั่นดิสนีย์ และละครเวทีระดับประเทศ ซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Bangkok Design Week 2023ในส่วนของผู้อำนวยการผลิต และ คนเขียนบทเพลง ได้แก่ ลลิต ศรีธรา, ชวิน เต็มสิทธิโชค, ภวินท์ แย้มกลีบ และ ภารวี ชีวพันธุศรี เขียนร่วมกับ ธฤต สิทธิพรพันธ์, เอมอส หว่อง และ จันทกร งามประสงค์นักแสดงหน้าเวทีที่สร้างสีสันอย่างสนุกและมีสาระ ประกอบด้วย ใจแจ่ม วรรณพัฒน์, ปุณยนุช พรสกุลไพศาล, ชุติมตา พุฒิกุลางกูร และ กรวิทย์ สิทธิสาครศิลป์ และยังมีผู้กำกับมากประสบการณ์ อย่าง ชาติชาย สัตยดิษฐ์สำหรับสปอนเซอร์สนับสนุนงานครั้งนี้ ประกอบด้วย Interpharma, LAB Pharmacy, Ananda Development และ The Eh with Art Studioสามารถติดตามคลิปวีดีโอคอนเสิร์ตจาก Facebook และ Instagram ของทีมนักแต่งเพลงได้เร็วๆนี้