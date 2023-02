เวที “มหานคร On Stage” บทสำเร็จของคนรุ่นใหม่.. พลิ้วไหวลีลาตามท่วงทำนองสะท้อนมุมมองชีวิต

มุมหนึ่งกลางมหานครกรุงเทพ ณ ลานหน้าตึกไปรษณีย์กลาง เมื่อค่ำคืนอาทิตย์ 5 ก.พ.66 ที่ผ่านมา มีบรรยากาศที่สุขใจในการชมคอนเสิร์ตซึ่งบรรเลงการแสดงด้วย แสง สี เสียง อันสุดตื่นตา ในเนื้อหาบอกเล่าผ่าน 6 บทเพลง 6 ประเด็นของกรุงเทพมหานครส่วนชุดแต่งกายของนักร้องและนักดนตรี มาในธีมสีขาวสะอาดตา มีการพูดสลับกับการร้องและบรรเลงดนตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความสามารถและสมาธิอย่างมาก แต่งานนี้ก็สามารถทำออกมาได้ลื่นไหล“มหานคร On Stage” เป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมเพลงแนว Theatre-Pop โดยนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ และถ่ายทอดเสียงร้องโดยนักแสดงชั้นนำจาก Broadway National Tour ภาพยนตร์แอนิเมชั่นดิสนีย์ และละครเวทีระดับประเทศ ซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Bangkok Design Week 2023การแสดงในคอนเสิร์ต จัดว่าทำได้ดีทีเดียว ทั้งอารมณ์ความรู้สึก ที่ถ่ายทอดออกมาทางสีหน้าท่าทาง เข้ากับท่วงทำนองของจังหวะเพลง เสมือนการสอดประสานกันระหว่างสายลมและคลื่นทะเล ที่พลิ้วไหวตามชายหาด สะกดให้ผู้ฟังและผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วม แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดของทีมงาน ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่สามารถจัดวางบทเพลงและการแสดงให้ขนานไปในแนวทางเดียวกันอย่างลงตัวสำหรับเพลงในคอนเสิร์ต“มหานคร On Stage” ครั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากหลากหลายฉากในภาพยนตร์ ซึ่งสามารถสะท้อนมุมมองได้หลายมิติ ทั้งการให้แง่มุมในเมืองหลวง ทั้งเรื่องการเดินทาง สิ่งแวดล้อม สุขภาพจิต และความหลากหลายในสังคมในส่วนของคนเบื้องหลัง ที่มีความสำคัญอย่างมาก เช่น ผู้อำนวยการผลิต และ คนเขียนบทเพลง โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีด้วยกันหลายท่าน คือ ลลิต ศรีธนา, ชวิน เต็มสิทธิโชค, ภวินท์ แย้มกลีบ และ ภารวี ชีวพันธุศรี, ธฤต สิทธิพรพันธ์, เอมอส หว่อง และ จันทกร งามประสงค์อีกกลุ่มคนในทีมงานจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ ที่ต้องปรบมือให้ดังๆ คือ นักแสดง ที่ประกอบดัวย ใจแจ่ม วรรณพัฒน์, ปุณยนุช พรสกุลไพศาล, ชุติมตา พุฒิกุลางกูร และ กรวิทย์ สิทธิ สาครศิลป์…เรียกว่าทำได้ดีชนิดที่ว่าหลังจบงานแล้ว หลายคนยังอยากต่อเวลาดูถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวความสำเร็จในคอนเสิร์ต“มหานคร On Stage” เป็นแรงกำลังใจ ที่ช่วยจุดไฟให้คนรุ่นใหม่ มีพลังผลักดันไอเดียสร้างสรรค์ในผลงานชิ้นต่อไป ซึ่งผู้กำกับมากฝีมือ อย่าง ชาติชาย สัตยดิษฐ์ ฝากขอบคุณผู้ชมและทุกกำลังใจ โดยเฉพาะสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเวทีครั้งนี้ ได้แก่ Interphama, LAB Phamacy, Ananda Development และ The En with Art Studio