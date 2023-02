“ENHYPEN” นำความตื่นตาตื่นใจมาสู่ IMPACT ARENA กับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ “MANIFESTO”

ENHYPEN นำความสุขตื่นตาตื่นใจมาสู่อิมแพ็ค อารีน่า กับคอนเสิร์ตของพวกเขา สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย ขุมพลังดวงใหม่แห่งวงการ K-pop ได้สร้างความประทับใจแก่แฟนๆ ร่วม 20,000 คนที่เข้าชมการแสดง เต็มทุกที่นั่งทั้ง 2 รอบการแสดง โดยงานครั้งนี้จบลงด้วยดี ขอขอบคุณ BELIFT LAB, CJ ENM, HYBE, YJ PARTNERS, PROUD2 และ BEX (Bangkok Exhibition) บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ปENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’ เริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน 2022 โดยขายบัตรถูกจับจองหมดทั้ง 2 รอบการแสดง ณ กรุงโซล และตามมาด้วยการออกแสดงในหลายๆ เมืองที่สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น อีกทั้ง ENHYPEN ยังประกาศการมาเยือนประเทศไทย กับ 2 รอบการแสดงอันน่าจดจำที่กรุงเทพฯวงได้เผยเรื่องราวด้านพัฒนาการของพวกเขา ผ่านการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง เติมเต็มด้วยดนตรีแนวผสมผสานจากอัลบั้มซีรีย์ ‘BORDER’ และ ‘DIMENSION’ ตามมาด้วยผลงานชุดที่ 3 ที่มีชื่อว่า MANIFESTO : DAY 1 ซึ่งปล่อยออกมาในเดือนกรกฎาคม 2022 ด้วยลำดับการแสดงที่อัดแน่นไปด้วยเพลงหลักอย่าง เพลง “Given-Taken”, “Drunk-Dazed”, “Tamed-Dashed”, “Blessed-Cursed” และ “Future Perfect (Pass the MIC)” รวมไปถึงเพลงประกอบเว็บตูนจาก HYBE Original Story Webtoon เรื่อง DARK MOON: THE BLOOD ALTAR ชื่อเพลง “One In A Billion” งานนี้เหล่าผู้ครองเวทีมากความสามารถก็ทำให้บรรดา ENGENE ทั้งหลายตื่นตากับการแสดงอันพร้อมเพรียงเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา ทั้ง 7 หนุ่มไม่ลืมที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างกระตือรือร้นตลอดการแสดง และเป็นที่น่าจดจำที่สุดเมื่อพวกเขาลงจากเวทีเพื่อไปใกล้ชิดกับแฟนๆ ในระหว่างทำการแสดงเพลงสุดฮิตอย่าง “Polaroid Love”เมื่อกล่าวถึงการแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย ENHYPEN แสดงความขอบคุณต่อบรรดาแฟนๆ โดยกล่าวว่า “การแสดงที่กรุงเทพฯ แห่งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่น่าประทับใจในการทัวร์เอเชียของพวกเรา พลังที่พวกเราได้รับนั้นเหลือเชื่อมาก ขอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างทุกๆ ขั้นตอนในการเดินทางของพวกเรา และพวกเราจะนำแรงสนับสนุนของทุกคนเพื่อนำพาเพลงของเราไปให้ไกลทั่วโลก”หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางมายังประเทศไทย วงที่ได้ขนานนามว่าเป็นผู้ทำลายสถิติ ได้ทำการแสดงที่ Kyocera Dome เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก็ได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้ง โดยเป็นวงที่ได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวระดับโดม เร็วที่สุดในบรรดาวง K-pop ที่เดบิวต์ช่วงหลังปี 2019ENHYPEN จะยังคงมุ่งหน้ายึดครองเวที K-pop ระดับโลก และจะจัดคอนเสิร์ต ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’ ยังกรุงมะนิลา (Mall of Asia Arena) ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์นี้