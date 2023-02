“YOUNGOHM” ชวนรำลึกวัยมัธยม ผ่านอัลบั้ม “ธาตุทองซาวด์”

อัลบั้ม “ธาตุทองซา

จากเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สู่เส้นทางการเป็นศิลปินแรปสตาร์เบอร์ต้นของประเทศไทย นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก “)” หรือ “” ทุกครั้งที่เขาปล่อยเพลงออกมา มักได้รับความสนใจจาก หน้าสื่อ และแฟนเพลงแรปสไตล์เป็นแถว ด้วยเพราะ “” มัก Represent ความเป็นฮิปฮอป แรป และผสมผสานแนวดนตรีที่หลากหลาย จนหลอมรวมออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเองวันนี้การเดินทางบนถนนสายดนตรีฮิปฮอป และการเป็นแรปเปอร์แถวหน้าของเขา ยังคงดำเนินไปด้วยความเรียลความเดือดดาล แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ผ่านประสบการณ์ที่พบเจอ กลั่นกรองทุกถ้อยคำ ออกมาเป็นอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ในชื่อ “ธาตุทองซาวด์” อัลบั้มที่เขาตั้งใจพาเพื่อน ๆ พี่ ๆ และแฟนเพลงที่ซัพพอร์ตเขามาโดยตลอด Throwback รำลึกความหลังสมัยวัยมัธยม อันเป็นจุดเริ่มต้นของทุก ๆ อย่างในชีวิต ที่ทำให้ทุกคนรู้จัก และกลายเป็น “YOUNGOHM” จนถึงทุกวันนี้ผ่านงาน “YOUNGOHM’S THATTHONG SOUND LISTENING PARTY” ที่ทุกคนจะได้เข้ามาปาร์ตี้ มาโยก มามัน แบบ Non Stop กันทั้งคืนสำหรับบรรยากาศภายในงาน “YOUNGOHM’S THATTHONG SOUND LISTENING PARTY” คึกคักตั้งแต่ยังไม่เริ่มงาน เมื่อเพื่อน ๆ ฮิปฮอป ได้แก่ TWOPEE, POKMINDSET, JAYLER, MILLI, YOUNNGGU และพี่น้องร่วมวงการบันเทิง อาทิ น้าเน็ก, เป้-อารักษ์, Patrickananda, เจ-มณฑล, ฮิวโก้-จุลจักร, นต Getsunova, เนะ-อโณทัย (YouTuber ชื่อดัง), โยชิ-รินรดา และอีกมากมาย ต่างพากันมาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ “YOUNGOHM” อย่างคับคั่ง บรรยากาศรายล้อมไปด้วยกลิ่นอายแห่งความสุข ความอบอุ่นจากเพื่อนสมัยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ก่อนจะเปิดปาร์ตี้ด้วย Intro ให้รสสัมผัสที่ “YOUNGOHM” พาทุกคนนั่งบีทีเอสมาลงสถานีเอกมัย อันเป็นจุดเริ่มต้นของเขา พร้อมรันเปิดเพลงจากอัลบั้ม “ธาตุทองซาวด์” แบบจุใจตลอด 19 เพลง“YOUNGOHM” ได้เล่าว่า “อัลบั้ม “ธาตุทองซาวด์” ผมใช้เวลาลงมือทำทั้งหมดกว่า 2 ปี รวบรวมเหตุการณ์ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต จุดเริ่มต้นของอัลบั้มเป็นเสียงจากวัดธาตุทองในวันนั้น ช่วงเวลาแห่งความสุข ช่วงเวลาแห่งความโชคดีที่ได้เจอเพื่อนดี ๆ เป็นความทรงจำที่ยังอยู่กับเราเสมอมา และทำให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้ เริ่มจากการที่ผมได้เข้ามาเรียนมัธยม เริ่มเจอสังคมที่ตื่นตาตื่นใจช่วงวัยนั้น การมีเพื่อนซี้ที่สนิท การมีความรักครั้งแรก การเริ่มแอบชอบใครสักคน การจีบเพื่อนต่างโรงเรียน รวมไปถึงชีวิตของเด็กนักเรียนที่เคยผิดพลาด อยากรู้อยากลองทั้งแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และยังสะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าวงการแรปเปอร์อีกด้วยครับ ผมบอกเลยว่า “ธาตุทองซาวด์” จะเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่มีครบทุกฟีลลิ่งของชีวิตวัยมัธยมเลยทีเดียว ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์คล้าย ๆ ผมมา รับรองโดนใจแน่นอนครับ”นอกจากนี้ “YOUNGOHM” ยังนำเสนออัลบั้มใหม่ ผ่านแนวดนตรีฮิปฮอป, แรป แบบจัดเต็ม ชนิดที่ดุดันไม่เกรงใจใคร อีกทั้งยังมีแนวเพลงสไตล์ New school, Old school รวมไปถึงการแรปลงบนบีทสไตล์ใหม่ ๆ การผสมผสานเครื่องดนตรีไทยลงบนบีท มี 3 Track ที่เขาโฟกัส และคัดสรรเป็นพิเศษอยากให้ทุกคนได้ฟังคือเพลง Very Very Small, สายน้ำผึ้ง และธาตุทองซาวด์ และพิเศษกว่านั้น “YOUNGOHM” ยังคิดคอนเซ็ปต์ และมีส่วนร่วมในการดีไซน์โลโก้อัลบั้ม “ธาตุทองซาวด์” ที่มี แรงบันดาลใจมาจากตราโรงเรียนที่เจ้าตัวเคยเรียนจบมา แถมมีมุมถ่ายรูปห้องน้ำสุดเก๋ที่ยังร่วมดีไซน์ออกมาให้อารมณ์เหมือนเดินเข้าห้องน้ำโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองนั่นเอง มั่นใจเลยว่าทุกคนที่ได้ฟังเพลงจากอัลบั้ม “ธาตุทองซาวด์” จะต้องอิน เข้าใจฟีลวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น จนต้องสตรีมมิ่งเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ส่วนตัวแน่นอนThrowback รำลึกความหลังสมัยวัยมัธยม ผ่าน 19 บทเพลง บอกเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นของทุก ๆ อย่างในชีวิต การเรียนรู้ผู้คน สังคม และการเติบโตที่ทำให้ทุกคนรู้จัก “YOUNGOHM” เด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองในวันนั้น…เปิดด้วยเพลงแรกนำเข้าอัลบั้ม “THATTHONG SOUND / ธาตุทองซาวด์” นำพาทุกคนเดินทางไปลงที่สถานีรถไฟฟ้าเอกมัยเพลงที่นำเสนอถึงมุมมองของคนชนชั้นกลาง ที่มีต่อเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ให้อารมณ์ฟีลคนต่างจังหวัดเดินทางมาทำงานในเมืองเพลงที่พูดถึงเพื่อนซี้ เพื่อนสนิทของ YOUNGOHM ที่เป็นเพื่อนตัวแสบคนหนึ่ง มีวีรกรรมร่วมกันสมัยเรียนเพลงที่เปรียบเทียบตัว YOUNGOHM สมัยเด็กน้อย เหมือนหมาป่าที่รอวันหอนเพลงที่เล่าถึงวีรกรรมสมัยเรียนของ YOUNGOHM สมัยอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองเพลงที่เป็นเสมือนตัวแทนชุดความคิด มุมมองชีวิต และครอบครัวเพลงที่เล่าถึงการเติบโตมาในสังคมชนชั้นกลาง ต้องดิ้นรนต่อสู้ รวมไปถึงการให้แง่คิดชีวิตเพลงที่ให้อารมณ์ล่องลอย อยากเป็นอิสระจากอะไรหลาย ๆ อย่างในตอนนั้นเพลงที่เป็นบทสนทนาของ YOUNGOHM เรียกเพื่อนรักของเขาว่า “เห้ย ไอเจ”เพลงที่พูดถึงรถตู้สีดำของพี่ชายคนหนึ่ง ที่ YOUNGOHM รู้จักสมัยเรียนเพลงนี้เขียนให้เป็นวิทยาทานแก่วัยรุ่นยุคนี้ พูดถึงประสบการณ์ความผิดพลาดที่เคยทดลองยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า “Roche”เพลงแซววัยรุ่น แซวผู้หญิงซาวด์ดนตรีที่เป็นตัวแทนของนักเรียนวัดธาตุทองเพลงที่เล่าถึงความรักครั้งแรก สมัยเรียนของ YOUNGOHMเพลงจีบเด็กนักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งเพลงที่บอกเล่าถึง เด็กนักเรียนวัดที่แอบชอบเด็กนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพลงที่เปรียบเทียบความรักในวัยเรียน ก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนเพลงที่ระบายความรู้สึกของตัวเองตอนกำลังเมาเพลงที่แชร์มุมมองของเด็กวัดคนหนึ่งที่มีต่อโลกใบนี้ไม่เพียงเท่านี้ “YOUNGOHM” ยังประกาศจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุก มาโยก มามัน ไปด้วยกันกับ The Concert Application Presents YOUNGOHM Concert “Sound from Dekwat (เสียงจาก เด็กวัด)” คอนเสิร์ตที่นำเสนอความเป็น “YOUNGOHM” แบบที่ทุกคนไม่เคยเห็น ให้ทุกคนได้รับชมแบบ 100% ทั้ง โชว์ ดนตรี แขกรับเชิญ จัดเต็มพร้อมเสิร์ฟความประทับใจให้แฟนเพลงทุกคน เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ บัตรราคาเพียง1,200 บาท ใครยังไม่มีบัตร ตำด่วน!! แล้วเจอกันวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ ชั้น 6 ห้อง JJ Hall … งานนี้พลาด!! ไม่ได้ แต่ตอนนี้แฟนเพลงสามารถสตรีมมิ่ง 19 บทเพลงจากอัลบั้ม “ธาตุทองซาวด์” ได้แล้ววันนี้ และเตรียมตัวไปโยก ไปมันในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ “YOUNGOHM” ได้เลย….