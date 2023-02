เจ้าของร้านแจ้งความเอาเรื่องหนุ่มหมัดเมาต่อย “เอะ จิรากร”อาญา 6 กระทง ฟ้องแพ่งเรียกอีกหลายล้านบาท

ทนายไพศาล พาเจ้าของร้าน Walkin 88 เข้าแจ้งความกับตำรวจ ที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยต้องการดำเนินคดีเพิ่มอีก 6 ข้อหา ส่วนทางแพ่งเตรียมฟ้องอีกหลายล้านบาท ลั่นต้องทำให้เป็นตัวอย่าง เตือนสายเมาอย่าหาทำ

จากกรณีที่นักร้องดัง เอ๊ะ จิรากร ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้าน Walk in 88 ปทุมธานี แล้วถูกนายยีนส์ คู่กรณี ที่เมาอาละวาด และเข้ามาชกหน้าจนได้รับบาดเจ็บ จนต้องแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกาย และเจ้าของร้านเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งวันนี้( 8 ก.พ.) เมื่อเวลา 10.00 น. ทางนายไพศาล เรืองฤทธิ์ทนายความ พร้อมด้วย นายพัฒนชัย ลำกะ อายุ 45 ปี เจ้าของร้าน Walk in 88 และหุ้นส่วนได้เดินทางมาที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายธนวัฒน์ ผิวทองงาม หรือยีน อายุ 29 ปี ที่ขึ้นไปต่อยนายจิรากร สมพิทักษ หรือเอ๊ะ จิรากร นักร้องชื่อดัง บนเวทีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นด้านนายไพศาล เรืองฤทธิ์ทนายความ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ตนเองพร้อมด้วยเจ้าของร้านและหุ้นส่วนได้เดินทางมาพบพ.ต.ท.เกรียงไกร แสงยศ สารวัตรสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายธนวัฒน์ ผิวทองงาม หรือยีน อายุ 29 ปี กับพรรคพวก ซึ่งวันนี้มีหลักๆ เลยคือ 5 ข้อหา มาตรา 345 สั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินได้ มีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ ไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา 358 ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 362 เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นหรือเข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 365 ไม่มีเหตุอันสมควร ที่จะเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 378 เสพสุราหรือของเมาอย่างอื่น จนเป็นเหตุให้ตนเมา ประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กลับพนักงานสอบสวนจะพิจารณาซึ่งทางร้านมีความเสียหายเป็นจำนวนมากเพราะการจ้างศิลปินมานั้นต้องให้เงินเป็นจำนวนมากและคืนวันเกิดเหตุก็มีแขกที่มาเที่ยวไม่จ่ายเงินค่าเครื่องดื่มก็หลายโต๊ะ และชื่อเสียงของร้านด้วยจะเสียหายไหมในระยะยาวมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง พฤติการณ์ของผู้ที่กระทำนั้นมันมีความเสียหายหลายส่วน ทั้งตัวคุณเอะ จิรากร และทางร้านเองด้วย และอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับพักเที่ยวหลายๆ คนไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาก่อความวุ่นวาย และชกต่อย กันในร้านได้ ซึ่งทาง นายยีนส์ผู้ก่อเหตุ ไปพูดในรายการทีวี โดยคำพูดทุกอย่างดูย้อนแย้งกันไปมา โดยเฉพาะการมาตามหาแฟนเก่าในวันที่เจ้าตัวไม่ได้มาทำงาน คำพูดทุกอย่างค่อนข้างที่จะผูกมัดตัวเขาเอง และเข้าข่ายความตามข้อหาข้างต้น และการเมา นำมาอ้างในทางกฎหมายไม่ได้ยืนยันจะดำเนินคดีให้หนัก และอยากให้คดีนี้ เป็นคดีตัวอย่าง สายเมาอย่าไปทำแบบนี้ที่ไหนเด็ดขาด เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตของคนอื่น เข้าข่ายความผิดหลายข้อหาด้านนายพัฒนชัย ลำกะ อายุ 45 ปี เจ้าของร้าน Walk in 88 เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุร้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทุกวันนี้ลูกค้าใหม่ๆ ไม่กล้าเข้ามาในร้าน เพราะไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือไม่ ตอนนี้ได้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าและคนภายในร้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้น ทำให้ยอดขายของร้านไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ และทำให้ชื่อเสียงของร้านเสียหาย เตรียมปรึกษาทนายฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่งหลักล้านบาทโดยแจ้งความดำเนินคดีทางอาญาเพิ่มอีก 5 ข้อหา ได้แก่ มาตรา 345 สั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินได้ มีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ ไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา 358 ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา 362 เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นหรือเข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา 365 ไม่มีเหตุอันสมควร ที่จะเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา 378 เสพสุราหรือของเมาอย่างอื่น จนเป็นเหตุให้ตนเมา ประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และนอกจากนี้ยังเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งอีกหลายล้านบาทโดยทนายไพศาล เปิดเผยว่า นายยีนส์ผู้ก่อเหตุ ไปพูดในรายการทีวี โดยคำพูดทุกอย่างดูย้อนแย้งกันไปมา โดยเฉพาะการมาตามหาแฟนเก่าในวันที่เจ้าตัวไม่ได้มาทำงาน คำพูดทุกอย่างค่อนข้างที่จะผูกมัดตัวเขาเอง และเข้าข่ายความตามข้อหาข้างต้น และการเมา นำมาอ้างในทางกฎหมายไม่ได้ ยืนยันจะดำเนินคดีให้หนัก และอยากให้คดีนี้ เป็นคดีตัวอย่าง สายเมาอย่าไปทำแบบนี้ที่ไหนเด็ดขาด เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตของคนอื่น เข้าข่ายความผิดหลายข้อหา