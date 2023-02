"โคจิมะ" หวังดึงเทคนิคแสงเงาไลฟ์แอ็คชั่น มาใส่ Death Stranding 2

"เนื่องด้วยทีมงานของเรามีประสบการณ์อยู่กับแค่แสงเงาในฉากสภาพแวดล้อม CG เราจึงจำเป็นต้องมีไดเร็กเตอร์ผู้กำกับแสงมาคอยสาธิตเบสิคแสงเงาไลฟ์แอ็คชั่นให้พวกเขาได้รู้สึกคุ้นชินกับเทคนิคดังกล่าว เพื่อที่ต่อจากนี้เราจะได้ใช้มันเป็นสิ่งอ้างอิงในการผลิตภาพเรียลไทม์ด้วยเอนจิ้นเกมให้มีความคล้ายคลึงกัน"

1/2

Since our staff have only experienced lighting within a CG environment, we had a lighting director demonstrate the basics of live-action lighting in order to familiarize them with this technique. pic.twitter.com/9WijSmJ4xq