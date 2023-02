ซีอีโอ “One Championship” เดินสายมอบเงินหนุนค่ายมวยขนาดเล็กภาคอีสาน รุกเฟ้นหาดาวดวงใหม่สู่เวทีโลก

บุรีรัมย์ -

วันนี้ (31 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาตรี ตรีศิริพิศาล หรือ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ซีอีโอของ One Championship พร้อมด้วย อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ marketing director One championship Thailand, นายจิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน ONE Championship ประเทศไทย และ พล.อ.สุชาติ แดงประไพ อดีตนายสนามมวยลุมพินี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจค่ายมวยขนาดเล็กและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ค่ายมวย ป.มงคลอินทร์ อ.สตึก และ ค่ายมวย ส.พวงทอง ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อตรวจดูสภาพค่ายมวย และรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาของวงการมวยไทย หลังประสบปัญหาการขาดแคลนรายได้อย่างหนักจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดก่อนหน้านี้โดยมี นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จ.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายชาตรี ตรีศิริพิศาล ซีอีโอ One Championship พร้อมคณะฯ ยังได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนให้แก่ค่ายมวยขนาดเล็กทั้ง 2 ค่ายดังกล่าวค่ายละ 500,000 บาทด้วย เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์บริหารจัดการภายในค่าย จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปยังห้องประชุมสนามช้างอารีนา เพื่อทำพิธีมอบทุนสนับสนุนให้แก่ค่ายมวยในพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 10 ค่าย ค่ายละ 5 แสนบาทด้วยนายชาตรี ตรีศิริพิศาล กล่าวว่า กว่า 10 ปี ที่ผ่านมาวงการมวยไทยประสบปัญหาในเรื่องการล้มมวย การพนัน การตัดสินที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการเอาเปรียบนักมวย ส่งผลให้กระแสความนิยมในด้านมวยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง One Championship จึงต้องการทำให้มวยไทยซึ่งเป็นมรดกของไทยได้รับการยอมรับเรื่องความโปร่งใสอีกครั้งและกลายเป็นมรดกโลก จึงจัดโครงการ We are one ขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านทุนทรัพย์กว่า 15 ล้านบาท และมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการฝึกซ้อมให้กับค่ายมวยขนาดเล็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีก 40 แห่งในประเทศไทยด้วยพร้อมทั้งจะสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้เยาวชน ผ่านการจัดทัวร์นาเมนต์ Road To ONE Thailand เพื่อเฟ้นหาดาวดวงใหม่สู่เวทีโลก และยกระดับฝีมือการชกด้วย One ลุมพินี ที่มีการตัดสินที่ได้มาตรฐาน ปราศจากการโกงและล้มมวย เชื่อว่าโครงการที่เกิดขึ้นจะช่วยสนับสนุนโปรโมเตอร์ไทย ค่ายมวยไทย และนักกีฬาไทย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติได้ และร่วมกันเผยแพร่มวยไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมากขึ้นอย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะทำให้นักมวยเยาวชนประสบความสำเร็จคือ การให้ความสำคัญต่อการฝึกซ้อม ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ที่สำคัญ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและปฏิบัติตามที่ผู้ฝึกสอนวางแผนไว้