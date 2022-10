Thailand Game Show ทุบสถิติผู้เข้าชมทะลุ 1.6 แสนคน พร้อมจับมือ Wonder Festival สร้างความสนุกปีหน้า!

เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแบบขีดสุด สำหรับงาน Thailand Game Show ในปีนี้ ตั้งแต่ผู้จัดงานประกาศกลับมาจัดงานในรูปแบบออฟไลน์อีกครั้ง ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีจากเหล่าคอเกมและบริษัทเกมชั้นนำ ที่ขนความสนุกแบบมาแบบจัดเต็ม อาทิ SEGA ที่มาร่วมงานนี้เป็นครั้งแรก, การเปิดตัวเกมใหม่จาก Level Infinite, Bandai Namco Entertainment Asia, การแข่งขันอีสปอร์ตทัวร์นาเมนท์ระดับโลก อย่าง Rainbow Six Seige รอบ APAC Grand Final และอีกหลายทัวร์นาเมนต์ ที่มีเงินรางวัลรวมถึง 2 ล้านบาท, อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์รุ่นใหม่ล่าสุด และสินค้าสายเกมแบบครบวงจรให้เลือกซื้อมากมาย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่าง ๆ บนเวทีหลักอย่าง การประกาศผู้ชนะจากการประกวด Cosply, Meet & Greet with creator ที่ออนไลน์สเตชั่นยกขบวนกันมามากมาย นำทัพโดย zbing z., SoomnyVivii Ch, Eva Gamer, Necross Melphist, TMP TV, GoldenJet TV, JAI RAW, Jubjang Ch และ Antihero Thailand ที่เซอร์ไพรส์แฟน ๆเป็นอย่างมากคงหนีไม่พ้นการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับเกม casual ของเจ้าหญิงแห่งวงการเกม zbing z. ในเกม "Nice to Z you" ที่จะเปิดให้ได้เล่นกันเร็ว ๆ นี้ รวมถึงยังได้พบปะครีเอเตอร์ สตรีมเมอร์ชื่อดังที่ขนทัพเข้าร่วม และ มินิคอนเสิร์ตจาก Cocktail, D Gerrard และขวัญใจชาวเกมอย่าง โอ๊ต ปราโมทย์, The TOYS, Dj. อาร์ต, ใจร้าว, กิตงายย, กายหงิด, Bay Riffer, Ezqelusia, PJY Gamer, Nontakan Ns. สตรีมเมอร์จาก MiTH และ แป้ง zbing z. ทีมอีสปอร์ตชื่อดัง Bacon, TALON และ FaZe Clan เป็นต้น ทำให้บรรยากาศภายในงานคึกคัก เหล่าคอเกมได้ปล่อยพลัง อัดแน่นเต็มพื้นที่ศูนย์สิริกิติ์ตลอด 3 วัน ด้วยยอดผู้เข้าร่วมงานร่วม 162,873 คน ซึ่งมากกว่าเดิมจากปี 2019 ทำให้มีเงินสะพัดในอุสหกรรมเกมมากขึ้นด้วยถือได้ว่าเป็นการปิดงาน Thailand Game Show 2022 อย่างสวยงาม สร้างความสุขและความประทับใจให้กับบรรดาคอเกมที่รอคอยงานนี้เป็นอย่างมาก และในพิธีปิดก็ได้ประกาศเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่สำหรับปีหน้าที่จะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง ให้คอเกม และ แฟนฟิกเกอร์ นักสะสมของเล่น ชาวไทย เตรียมตัวรอกันได้เลยกับการพบกันครั้งแรกของ มหกรรมการแสดงของเล่นและป็อบคัลเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Wonder Festival โดย ยักษ์ใหญ่ผู้รันวงการฟิกเกอร์โลกจากประเทศญี่ปุ่น กับมหกรรมงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Thailand Game Show พันธมิตรผู้จัดอย่าง ออนไลน์ สเตชั่น และ โชว์ไรขีด รับรองว่ายิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาอย่างแน่นอน และคาดหวังให้มหกรรมเกมประจำปีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและขยายอุตสาหกรรมเกมไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเกมไทย การท่องเที่ยว และยังรวมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยต่อไปอีกด้วย