มหกรรม Thailand Game Show เตรียมเปิดตัว “Evolution of Gamers” NFT ART คอลเล็กชันสุดพิเศษ โดย NaNake x The Duang

ครั้งแรกของการร่วมงานกันระหว่างงานเกมสุดยิ่งใหญ่และศิลปินนักวาดการ์ตูนชาวไทยที่ดังไกลระดับโลก มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็น i-am ,Shockolate และ 'เรื่องมีอยู่ว่า' ที่สร้างชื่อเสียง และ คว้ารางวัล Silver Award จากเวทีประกวดรางวัลการ์ตูนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ณ. ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2554 มาแล้ว จนมาถึงผลงาน NFT Art สร้างชื่อกับคอลเล็กชันที่ส่งผลงานสู่ตลาด NFT อย่างต่อเนื่องและคอลเล็กชันล่าสุด ที่เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อย อย่างที่มีจำนวน 7,777 ชิ้น ซึ่งมีนักสะสม และผู้สนใจจากหลายประเทศ เข้าร่วมการประมูล และอุดหนุนผลงานนี้จนหมด ในเวลาอันรวดเร็ว สร้างปรากฏการณ์ ความน่าสนใจหลายอย่างในวงการ NFT เช่น การใช้วิธีการประมูลแบบใหม่ในการเสนอราคา จำนวนผู้เสนอราคามีสูงถึง 2,936 ราย และมีการประมูลรวมทั้งหมด 4,803 ครั้ง และมีการเสนอราคาประมูลเข้ามาสูงสุดอยู่ที่ 80 ETH หรือราวๆ 4.4 ล้านบาท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2565) ทำให้ผลงาน ในคอลเล็กชั่น Gangster All-Star ทั้ง 4 คอลเล็กชัน มีมูลค่ารวมกันสูงเกิน 100 ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อย ทำให้ชื่อของ The DUANG จากที่เป็นที่รู้จักในหมู่นักลงทุน นักสะสมไทย และต่างชาติอยู่แล้ว ก็ยิ่งขยายวงกว้างเป็นที่รู้จักและถูกกล่าวถึงมากขึ้นในเวทีระดับโลกสำหรับคอลเล็กชันผลงานล่าสุดของ The Duang ในโปรเจ็ค Thailand Game Show NFT 1st Collection (Special Edition) ที่มาในธีม “ความทรงจำของเหล่านักเล่นเกม” บอกเล่าถึงวิวัฒนาการ การเดินทางของวงการเกม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยออกมาให้เหล่านักสะสม ได้เลือกสะสม กันถึง 4 ประเภท และมีเพียง 2,022 ชิ้นเท่านั้น เริ่มตั้งแต่ ประเภท N : Normal จำนวน 1,000 ชิ้น, ประเภท R : Rare จำนวน 800 ชิ้น, ประเภท SR : Super Rare จำนวน 200 ชิ้น และประเภทสุดท้าย SSR : Special Super Rare ที่นอกจากจำนวนที่น้อยและหายากสุด เพียง 22 ชิ้น ยังมีความพิเศษ เอ็กคลูซีฟ จากการได้ขวัญใจเด็กแนว เกมเมอร์ และผู้คนหลากหลายวัย อย่าง น้าเน็ก- เกตุเสพสวัสดิ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา มาร่วมเติมความพิเศษขั้นสุด! ลงไปในงานนี้ ด้วยการใส่คาแรคเตอร์ และเสียงลงไปในผลงาน ทั้ง 22 ชิ้นอีกด้วย!!นอกจากความพิเศษดังกล่าว บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ สำหรับนักสะสมทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ เพราะงานทั้งหมดใน Thailand Game Show NFT 1st Collection (Special Edition) เป็นผลงานจากปลายปากกาของ The Duang ซึ่งสวยงามน่าเก็บทุกรูป! โดยจะเปิดให้นักสะสมได้จับจองเป็นเจ้าของในรูปแบบสุ่ม ให้ได้ลุ้นกันว่าเราจะได้ผลงานไหน โดยจะเป็นการสุ่มตามลำดับการซื้อ โดยมีข้อมูลแจ้งชัดเจนว่า NFT แต่ละตัวอยู่ลำดับการซื้อที่เท่าไหร่ ผ่านทางช่องทาง Online Station NFT Marketplace ที่ได้พาร์ทเนอร์อย่าง แอสเซนด์ บิท ภายใต้ เครือแอสเซนด์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งานในด้านต่าง ๆ ให้แก่บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และยังพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบล็อกเชนจากหลากหลายประเทศ เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ สร้างความแตกต่าง มีความปลอดภัยสูง และง่ายในการเข้าถึง มาสร้าง Exclusive Dropsite บน Ethereum Chain ให้แก่ Online Station เพื่อจำหน่าย NFT Collection สุดพิเศษนี้ อีกด้วยอย่าพลาด! โอกาสที่จะเป็นเจ้าของคอลเล็กชันพิเศษ "Evolution of Gamers” ผลงานสุดปัง ฝีมือ The Duang ที่วาดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ Thailand Game Show NFT 1st Collection (Special Edition) ที่มีเพียง 2,022 ชิ้นเท่านั้น รับรองสวยโดนใจสายสะสมทุก Tiers! โดยจะมีตัวพิเศษ collab กับ น้าเน็ก ซึ่งมาทั้งคาแรคเตอร์พร้อมเสียงเฉพาะในแต่ละรูป ซึ่งมีอยู่จำกัดเพียง 22 ชิ้น หายากสุดในคอลเลคชั่นนี้ ในราคาที่ควรคว้าไว้!!พร้อมเปิดจำหน่ายช่วง Whitelist (Pre Sale) ในวันพฤหัสฯ ที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ในราคา 0.04 ETH และ เปิดขายสาธารณะ (Public Sale) วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปใน ราคา 0.05 ETH ทาง Online Station NFT Marketplace : https://nft.online-station.net/